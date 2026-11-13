David Torres 13 NOV 2026 - 13:13h.

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ValenciaLa recuperación de José Copete ha sido mucho más que una buena noticia para el Valencia CF. Después de nueve meses de calvario, dos operaciones y muchas dificultades, el central volvió a sentirse futbolista este martes ante el Tavernes, en la Copa del Rey. Una reaparición que ha tenido un significado especial también para uno de sus compañeros: Diego López.

El defensa sevillano celebró su regreso con un emotivo mensaje en redes sociales en el que repasó lo complicado que ha sido el camino hasta volver a jugar. Unas palabras que no han pasado inadvertidas para Diego, que atraviesa su propio infierno particular desde que se lesionó de gravedad en el último suspiro de la pasada temporada ante el FC Barcelona. El asturiano encontró en la historia de su compañero un ejemplo de superación y una dosis de motivación para seguir peleando por volver.

Diego López se agarra al ejemplo de Copete

El mensaje que Diego López le ha dedicado a su compañero es especialmente significativo. "Muy poca gente sabe el camino que has tenido que pasar para llegar al día de ayer..., eres un ejemplo en todo amigo mío, te lo mereces por el gran profesional que eres y por la gran persona que eres...!", comienza escribiendo.

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El extremo destaca su actitud durante los meses más complicados: "Siempre trabajando, siempre positivo y siempre sonriendo pese a lo duro que ha sido todo el proceso". Y deja clara la importancia que tiene para él su regreso: "Ojalá pronto pueda acompañarte, seguiré tu camino porque créeme que has sido un ejemplo y sigues siéndolo".

Diego termina con una declaración que resume el vínculo entre ambos: "Me alegro mucho por ti hermano mío, estamos muy de vuelta".

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Tres operaciones y un camino todavía largo

Las palabras de Diego tienen detrás una historia complicada. El futbolista se lesionó de gravedad ante el Barcelona, en la última acción de la pasada temporada, y desde entonces no ha conseguido regresar a los terrenos de juego. Los problemas en su rodilla derecha han convertido su recuperación en una carrera de obstáculos.

De hecho, el valencianista tuvo que pasar por quirófano por tercera vez en octubre. Le realizaron una artrólisis para mejorar la movilidad de la rodilla, después de dos intervenciones anteriores. Una nueva operación que volvió a retrasar sus plazos y situó su regreso, como pronto, en la primavera de 2027.

Javier Aguirre, que se refiere a él como "Dieguito" al hablar de las lesiones largas y del esfuerzo mental que requieren. Ahora, mientras continúa con su rehabilitación, Diego tiene un espejo en el que mirarse. Copete ha vuelto después de nueve meses, con dos operaciones y muchas dificultades. Su compañero quiere seguir el mismo camino. Su mensaje es también una declaración de intenciones: todavía queda mucho trabajo, pero no piensa rendirse.