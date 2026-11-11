David Torres Valencia, 11 NOV 2026 - 18:30h.

Ya cuestionó la labor de los médicos en la lesión que le ha tenido nueve meses fuera

Lo de Copete ha sido un parto, pero Javier Aguirre ya le manda deberes: "Está muy emocionado"

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José Copete ha dejado atrás una de las etapas más complicadas de su carrera profesional. El central del Valencia CF volvió a jugar este martes en la goleada ante el Tavernes de la Valldigna en la Copa del Rey, después de una larga recuperación que convirtió su lesión en una auténtica pesadilla. Javier Aguirre ya le ha mandado deberes y reconoce que está "muy emocionado" con su regreso, pero el futbolista también ha querido compartir con los aficionados lo que ha supuesto este proceso. El defensa publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que no se olvidó de nadie. Copete repasó los meses de sufrimiento, las dudas y los momentos personales más difíciles, pero también quiso agradecer el apoyo de todas las personas que han estado a su lado durante este tiempo.

"Me ha tocado enfrentarme a una lesión que acabó convirtiéndose en una pesadilla y en un reto que jamás imaginé que tendría que afrontar. Un proceso que he sufrido cada día, pero en el que también he puesto todo de mi parte para conseguir volver. Ha habido momentos especialmente complicados, días de dudas y situaciones difíciles de explicar en unas pocas líneas.", ha explicado el zaguero

Se acordó de todos

Su regreso tuvo, además, un componente especial. El central volvió a sentirse futbolista sobre el césped y pudo cerrar una etapa que se había prolongado mucho más de lo esperado. Y no estuvo solo en sus agradecimientos: también tuvo palabras para Dimitri Foulquier, que reapareció igualmente en el encuentro de Copa, y se acordó de los dos compañeros que todavía siguen en proceso de recuperación, Diego López y Sergi Canós.

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Copete quiso poner nombre a ese agradecimiento. Dio las gracias a quienes le han acompañado durante la recuperación y celebró también el regreso de Foulquier. Pero su mensaje terminó con una mención especial a Diego López y Sergi Canós, los dos futbolistas que todavía tienen pendiente superar sus respectivas lesiones. "Ahora solo quedáis vosotros", escribió, en una frase que refleja que conoce bien lo que supone atravesar un proceso tan largo y complicado.

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El mensaje íntegro de José Copete

Han sido meses muy difíciles a nivel profesional y, seguramente, también algunos de los más complicados de mi vida en lo personal.

Me ha tocado enfrentarme a una lesión que acabó convirtiéndose en una pesadilla y en un reto que jamás imaginé que tendría que afrontar. Un proceso que he sufrido cada día, pero en el que también he puesto todo de mi parte para conseguir volver. Ha habido momentos especialmente complicados, días de dudas y situaciones difíciles de explicar en unas pocas líneas. Pero incluso en esos momentos tenía claro que iba a hacer todo lo posible por salir adelante y volver a estar aquí.

He tenido a mi gente cerca durante todo este tiempo, acompañándome y viviendo este proceso conmigo. Gracias de corazón a cada persona que ha estado a mi lado, me ha apoyado y me ha dado fuerzas durante estos meses.

Hoy, por fin, puedo decir que estoy de vuelta. Orgulloso del esfuerzo, la paciencia y todo el trabajo que ha habido detrás para llegar hasta aquí.

Ahora toca seguir trabajando, disfrutar de volver a hacer lo que más me gusta y ayudar al equipo a conseguir nuestros objetivos. Muy feliz también por tu vuelta, amigo @dimitri_foulquier.

Ahora solo quedáis vosotros @diegolopez_n9 @sergicanos.