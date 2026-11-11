David Torres 11 NOV 2026 - 13:13h.

"Le voy a pedir a José que sea competitivo como siempre, anima, pelea, compite, saca bien la pelota, compite bien arriba, que sea valiente,"

Tavernes conquista Mestalla: una invasión en bus de miles de almas para una noche eterna al son de Paquito el Chocolatero

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Valencia"Está muy emocionado. Para él fue muy duro, muy largo, casi diez meses. Le faltan minutos pero tiene buena actitud y eso le ayuda en su carencia de minutos pero poco a poco irán entrando en el equipo como Foulquier. Nos faltan Dieguito y Canós, lesiones largas de mucho esfuerzo mental. A ver si recuperamos al Copete que compró el Valencia CF", decía Javier Aguirre al finalizar el partido de Copa. Nada mejor puede resumir el estado del central.

Y es que, lo de José Copete ha sido un parto, pero el central sevillano ya ha dado a luz futbolísticamente hablando. Después de más de nueve meses de calvario, dos operaciones y una recuperación mucho más larga y polémcia de lo esperado, el defensa ha vuelto a sentirse futbolista. Y lo ha hecho en una noche especial, como titular en el eje de la defensa del Valencia CF ante la UE Tavernes en Mestalla, en una jornada histórica para el conjunto de la Safor. Copete ya había dado el primer paso al entrar en la convocatoria del pasado fin de semana ante el Real Madrid y ahora ha dado el siguiente: volver a competir. Una reaparición con un escenario muy particular, en una Copa del Rey que el Tavernes difícilmente olvidará.

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58 minutos aguantó sobre el campo en los que, en un partido con poco trabajo, cumplió y estuvo a la altura de las circunstancias. ¿El siguiente reto? Acumular minutos, como le dijo Aguirre. "Le voy a pedir a José que sea competitivo como siempre, anima, pelea, compite, saca bien la pelota, compite bien arriba, es valiente, el mano a mano es capaz, a ver si recuperamos al copete que compró el Valencia CF y que tuvo el infortunio de las lesiones, o la lesión que le ha costado 10 meses".

Nueve meses de calvario, dos operaciones y un regreso esperado

El defensa valencianista volvió a estar disponible para Javier Aguirre por primera vez nueve meses después de la lesión meniscal que sufrió en la rodilla izquierda el 22 de febrero, precisamente ante el Villarreal, en el estadio de La Cerámica. Aquella acción le obligó a pasar dos veces por quirófano y prolongó su ausencia mucho más de lo previsto inicialmente.

La recuperación fue especialmente complicada. Copete tuvo que superar distintas fases de rehabilitación y, después de volver a pisar el césped a finales de agosto, fue aumentando progresivamente la carga de trabajo hasta incorporarse al grupo. Durante las últimas semanas ya se entrenaba al mismo ritmo que sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Paterna. Aguirre, que ya lo conocía de su etapa en el Mallorca, esperaba recuperar a un central zurdo que puede ofrecer alternativas en el perfil izquierdo de la defensa.

Su regreso también estuvo rodeado de polémica. Durante su largo proceso de recuperación, Copete publicó un mensaje en redes sociales que se interpretó como un reproche al anterior cuerpo médico del Valencia CF por la gestión de su lesión y los problemas que sufrió durante el tratamiento. Un episodio que añadió tensión a una etapa ya de por sí complicada para el futbolista.