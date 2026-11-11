David Torres Valencia, 11 NOV 2026 - 11:03h.

Hacía 35 años que no ganaba 0-6 fuera de casa, fue ante el Arnedo en 1991

En vídeo, los seis goles del Tavernes - Valencia CF de Copa del Rey, la primera de Javier Aguirre

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El Valencia acabó con la ilusión del Tavernes de la Valldigna con una goleada 0-6 para acceder a la segunda ronda de la Copa del Rey ante el modesto equipo de La Safor que, más allá de encajar una abultada derrota con los goles de Dani Raba, Hugo Duro, Luis Rioja, Harvey Elliott y un doblete de Aimar Blázquez, se llevó para el recuerdo haber jugado en Mestalla como local. La goleada conseguida por el Valencia ante la U.E. Tavernes por 0-6, en la primera ronda de la Copa del Rey, supone igualar el mayor registro anotador del equipo en esta competición fuera de casa de su historia.

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35 años después

El conjunto valenciano, que jugaba como visitante pese a hacerlo en Mestalla, no dio opciones a su rival. Este resultado iguala la que hasta ahora era la mayor goleada valencianista en el torneo y que databa de 1991 cuando se impuso por 0-6 al Arnedo riojano en el partido de ida de la tercera ronda de Copa. Entonces, el Valencia estaba dirigido por el neerlandés Guus Hiddink y los autores de los goles fueron: Leonardo (3), Fernando Gómez, Rommel Fernández y Eloy Olaya.

Las otras dos goleadas más significativas fuera de casa fueron el 0-5 que le endosó al Maracena la temporada pasada y el que le hizo a su filial, el Mestalla, en la temporada 1964-1965, en su primer y, hasta ayer, único partido disputado como visitante en Mestalla. En aquella ocasión El primer equipo, dirigido por Mundo, jugó como local el encuentro de ida, el 1 de mayo de 1964, y ganó por 2-0 con goles de Vicente Guillot y Héctor Núñez. Ocho días después, el 9 de mayo, el filial entrenado por Carlos Iturraspe ejerció como local en el mismo estadio. El Valencia volvió a ganar, esta vez por 0-5, pese a alinear a un equipo lleno de suplentes.

Y un récord de cien años

El récord anotador del club en el torneo copero acaba de cumplir cien años: en marzo de 1926 se impuso al Iberia por 10-0 mientras que un año antes había derrotado al Stadium por 8-0.