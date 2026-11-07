David Torres Valencia, 07 NOV 2026 - 12:22h.

El técnico recupera dos jugadores más: Harvey Elliott y Kayne Van Oevelen

Lleno técnico en Mestalla para el último Valencia-Real Madrid: Quedan 8 entradas disponibles

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Javier Aguirre ha dado la convocatoria para recibir al Real Madrid este sábado en un Mestalla abarrotado y que despide uno de los duelos más clásicos de LALIGA. El técnico mexicano no ha tenido que lamentar más bajas esta semana. Es más, volvía a estar disponible Harvey Elliott tras haber estado sancionado la última jornada y José Copete que acumuló otra semana más de trabajo con sus compañeros. Copete sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda el pasado 22 de febrero durante el encuentro ante el equipo amarillo y tuvo que pasar dos veces por quirófano, prologando así su proceso de recuperación durante varios meses y retardando su vuelta a los terrenos de juego. También es novedad el meta Kayne Van Oevelen, como dejó entrever Aguirre en sala de prensa. La cruz la protagoniza Sato, que a pesar de no viajar con la Sub 21 para la Copa, se queda fuera de la convocatoria. Ha dado la lista tras la suave sesión de activación en Paterna, tras la cual el equipo comerá en su hotel antes de irse al estadio.

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Las bajas eran la ya conocidas de Sergio Canós, que ha vuelto al grupo este miércoles tras siete meses de baja, y Diego López, que sigue en el dique seco. Les acompaña David Otorbi, al que le queda. Sin ellos, Aguirre ha configurado una lista de convocados que tratará de lograr la primera victoria como local en toda la temporada y la segunda consecutiva. Ganar antes de irse al parón es clave, pero el rival, nadie puede obviarlo, es uno de los más complicados de la competición.

Convocatoria del Valencia CF para recibir al Real Madrid

Con todo, esta es la convocatoria del Valencia CF para Real Madrid:

Porteros: Stole Dimitrievski, Kayne Van Oevelen y Cristian Rivero

Defensas: César Tárrega, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà, Jesús Vázquez, De Haas, Arnau Martínez, Pablo Maffeo y José Copete.

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Ryonosuke Sato, Luis Rioja y Harvey Elliott.

Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba y Sadiq Umar

Del filial: Aarón Mayol y Aimar Blázquez

Se quedan fuera: Los lesionados David Otorbi, Diego López y Sergi Canós.