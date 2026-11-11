El enigma Foulquier, de Copa en Copa y tiro porque me toca a golpe de brazalete

David Torres 11 NOV 2026 - 16:16h.

Vuelve 9 meses después, juega 90 minutos, también en Copa y encima ejerce de capitán

Tavernes y Valencia protagonizan una noche maravillosamente extraña en Mestalla (0-6)

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ValenciaEl enigma de Dimitri Foulquier vuelve a tener protagonista sobre el césped. Ocho meses después de su último partido oficial, el lateral derecho francés reapareció con el Valencia CF en la Copa del Rey ante el Tavernes de la Valldigna. Y lo hizo de una forma significativa: como capitán, titular y disputando los 90 minutos de una goleada (0-6) en la que el equipo dejó buenas sensaciones ante un rival muy inferior y en la qu él, aparentemente, estuvo problemas físicos.

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De Copa en Copa y una aparición fugaz

Su regreso tiene algo de simbólico. Su último partido también había sido en Copa del Rey, el 4 de febrero de 2026 ante el Athletic Club. Desde entonces, una operación de rodilla, una lesión muscular y nuevas molestias habían mantenido a Foulquier ocho meses alejado de los terrenos de juego.

El francés fue intervenido el 12 de febrero de la rodilla izquierda y, cuando encaraba la recta final de su recuperación, sufrió una lesión muscular en la pierna derecha a principios de septiembre. Su única aparición posterior fue en la convocatoria ante el Deportivo, el 29 de agosto, antes de volver a desaparecer de las listas.

Foulquier, entre las lesiones y las decisiones técnicas

Tras jugar los 90 minutos ante el Tavernes, el lateral reconoció que su ausencia no se había debido exclusivamente a las lesiones. "Desde la operación hace mucho tiempo y el último mes era más por decisiones técnicas. Hay que saber llevar todo esto y seguir trabajando para intentar ganar la confianza del entrenador", explicó.

También recordó los momentos difíciles: "Jugar al fútbol es algo muy bonito y cuando no lo tienes lo echas de menos. Hoy volvía a disfrutar y estoy muy contento".

Aguirre recupera otra alternativa para el lateral

Javier Aguirre celebró su regreso y destacó su carácter competitivo, aunque reconoció que todavía necesita ritmo como a Copete. "Le falta minutaje, le falta ritmo de partido, pero tiene una buena actitud y muy buen carácter competitivo. Poco a poco irá entrando en el equipo seguramente, lo mismo que Fulquier, son chicos que han sufrido mucho".

Foulquier completó los 90 minutos, lució el brazalete de capitán y volvió a sentirse futbolista. A sus 33 años y en su último año de contrato, necesita demostrar que puede dejar atrás los problemas físicos y tener continuidad, pero con dos laterales por delante, la principal duda es si puede mantener su rendimmiento de forma continuada.