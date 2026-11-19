David Torres 19 NOV 2026 - 16:26h.

Ryonosuke Sato saldrá cedido en enero

Un jugador de banda, la tercera necesidad del Valencia CF en enero: Ryonosuke Sato se irá

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ValenciaEl atacante nipón del Valencia CF, Ryunosuke Sato, ha sido elegido como mejor jugador joven de Asia 2026. Sus actuaciones con el FC Tokyo, con el Valencia CF y la Selección de Japón le han llevado a conseguir este galardón de la Confederación Asiática de Fútbol. El atacante del Valencia CF, que llegó este año tras pagar un traspaso, disfrutará de su galardón fuera de Valencia. No en vano, el club y el futbolista tienen claro que separarán sus caminos en enero.

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Ryonosuke Sato, el mejor joven en LALIGA

Durante su experiencia en el Fagiano Okayama fue nombrado mejor jugador joven de la J1 League en 2025. En su club de origen, el FC Tokyo, con tan solo 19 años, se convirtió en titular indiscutible en 2026, año en que el equipo finalizó cuarto en la liga. Además, brilló en la Copa Asiática Sub-23 de la AFC Arabia Saudita 2026™ como ‘Jugador Más Valioso’, contribuyendo a que Japón se alzara con un récord de tres títulos. Sato ha estado nominado junto a sus compañeros de selección Maki Kitahara (FC Tokyo) y Rion Ichihara (AZ Alkmaar).

Sato, con un pie y medio fuera en enero

El galardón llena de felicidad a un joven profesional que, sin embargo, seguirá formándose lejos de Valencia. No en vano, el futbolista y el club han trazado un plan para que gane experiencia fuera de Mestalla (se valoran clubs españoles y de Europa) y adquiera las características que Javier Aguirre le ha pedido varias veces en sala de prensa.

"Sato es un jugador de los 24 que tengo, que puede jugar en cualquier momento, que es veloz, que tiene chispa, que tiene ese buen mano a mano", explicó Aguirre. Sin embargo, inmediatamente después puso el foco en sus carencias: "Le falta un pelín. La Liga española es muy exigente físicamente. Tiene que ser un poquito más agresivo en la recuperación de la pelota, un poquito más contundente en los buenos mano a manos y más trabajo sin balón", dijo. A pesar de eso, le vale para ser el mejor asiático de su edad, pero no para tener hueco en el Valencia CF de Aguirre.