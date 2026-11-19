Alberto Cercós García 19 NOV 2026 - 12:21h.

Rufete, 'Michu' o Miguel Ángel Corona; así está el casting del Mallorca, en busca de un nuevo director deportivo

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El RCD Mallorca atraviesa un momento de máxima incertidumbre. El regreso a Segunda División no está siendo el camino de rosas que se esperaba en Son Moix. El equipo de Luis García Fernández ha mostrado una versión irregular, con dificultades para encontrar continuidad y sin terminar de transmitir la seguridad necesaria para pelear por el ascenso directo. El empate ante el Córdoba, rescatado en el último suspiro, fue el último capítulo de una temporada que exige mucho más. En ese escenario llegó una decisión que agitó todavía más los despachos: Andy Kohlberg prescindió de Pablo Ortells como director de fútbol después de seis años y medio en el cargo. El CEO, Alfonso Díaz, asumió temporalmente la supervisión del área deportiva mientras la propiedad busca un sustituto; y, ahora, ya hay varios nombres que encabezan las apuestas para coger las riendas.

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Los nombres que el Mallorca baraja, de Rufete a 'Michu'

Desde Estados Unidos ya han marcado las líneas maestras: buscan un perfil que impulse la cantera, desarrolle talento y construya una estructura deportiva sólida, sin perder de vista el ascenso. Alfonso Díaz explicó que la elección debe llegar cuanto antes, pues el nuevo responsable tendrá que intervenir en el mercado de invierno y en la planificación del próximo curso. "La propiedad está completamente comprometida y sigue con su compromiso a largo plazo, y hacer un Mallorca más que sostenible con la ambición e subir a Primera División, en eso trabajamos", explicó el propio Díaz en rueda de prensa.

En ese casting, Rufete ha ganado muchos enteros. Radio Marca Baleares apunta incluso a que su llegada estaría hecha, mientras que la Cadena SER también le sitúa entre los mejor colocados. Su experiencia en Valencia y Espanyol, además de su pasado como jugador bermellón, juegan a su favor. Sin embargo, no es el único candidato. Última Hora ha puesto sobre la mesa el nombre de Michu, actual director deportivo del Burgos, y también ha aparecido el de Miguel Ángel Cordero. Por ahora, el club no ha confirmado ninguna decisión y Alfonso Díaz mantiene abierto el proceso de selección.

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El Mallorca necesita algo más que un nuevo director deportivo. La sensación es la de un club sin rumbo claro, con decisiones importantes y sin una figura al timón de la parcela deportiva. La temporada es trascendental como para permitirse improvisaciones: el ascenso directo debe ser el objetivo. Elegir bien al sustituto de Ortells será el primer paso para devolver estabilidad a un proyecto que parece caminar hacia atrás.