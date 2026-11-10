El Big Data desvela su predicción final en Segunda tras la jornada 13

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Sólo se han disputado 13 jornadas, pero ya se pueden empezar a sacar las primeras conclusiones en LaLiga Hypermotion. El primer tercio de la competición ha dejado algunas sorpresas, ocho técnicos destituidos y tres equipos lanzados hacia Primera División. Según el Big Data, tres clubes sobresalen por encima de todos los demás para alcanzar la máxima categoría del fútbol español.

El CD Castellón es el principal favorito al ascenso según la predicción de Driblab. Y eso que actualmente ocupa la segunda posición, si bien es cierto que ha disputado un partido menos y está a sólo 2 puntos del líder. El cuadro castellonense tiene un 70% de probabilidades de ascenso, un 45% de opciones de ser campeón y un 27% de opciones de disputar el playoff, con una predicción final que rondaría los 84 puntos.

El segundo favorito ascenso según Driblab es el RCD Mallorca, al que otorgan 81 puntos a final de curso y al que dan un 57% de opciones de ascender de manera directa, así como un 25% de probabilidades de ser campeón. Esta predicción es especialmente sorprendente teniendo en cuenta que el cuadro balear es actualmente 6º clasificado con 22 puntos, a 7 de distancia del líder.

En tercer lugar aparece el UD Almería, al que el Big Data calcula unos 80 puntos a final de curso y al que dan un 46% de opciones de ascender de manera directa. El cuadro almeriense es actualmente el líder de LaLiga Hypermotion, pero Driblab le coloca en tercer lugar entre los favoritos al ascenso.

La predicción del Big Data en LaLiga Hypermotion: ascensos y descensos

Según estas predicciones, el Castellón y el Mallorca lograrían el ascenso directo, mientras que el Almería, el Girona, el Burgos y el Éibar serían los cuatro equipos que disputarían el playoff de ascenso.

En la zona baja, sobresale especialmente el caso del AD Ceuta, principal candidato al descenso a Primera RFEF con un 85% de opciones tras haber sumado únicamente 5 puntos en 13 jornadas. El Cádiz CF (68%), el Celta Fortuna (62%) y el CD Leganés (50%) completan la lista de favoritos a perder la categoría, marcada especialmente por la ausencia de un Albacete Balompié que actualmente es penúltimo pero al que dan 'sólo' un 41ª de opciones de descenso.