El jugador fue sustituido tras el minuto 9 y el homenaje a Jesús de Miguel

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La jornada 13 de LaLiga Hypermotion ha estado marcada por los homenajes a Jesús de Miguel. No sólo con el minuto de silencio inicial de cada partido, sino también parando cada duelo en el minuto 9 en homenaje al delantero del CD Tenerife, fallecido el pasado martes. Uno de los momentos más inquietantes de ese homenaje en pleno duelo se ha producido en el encuentro entre el CE Sabadell y la Real Sociedad B. Y es que tras ese minuto de silencio, Quadri Liameed ha pedido la sustitución y ha tenido que abandonar el campo "por conmoción", según los medios oficiales. Todo ello una semana después de que recibiera una patada en la cara en el partido ante el Albacete con ciertas semejanzas a la que sufrió Jesús. Tras el partido, Ferran Costa, técnico del cuadro arlequinado, ha querido explicar la sustitución, tal y como han recogido en El Chiringuito, donde se ha hablado del tema en el programa de esta noche.

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