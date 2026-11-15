Alberto Cercós García 15 NOV 2026 - 18:10h.

Tras ganar 2-0 al Ceuta, los jugadores del Tenerife se juntaron y Enric Gallego se acordó de Jesús de Miguel

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El fútbol volvió a rodar en el Heliodoro Rodríguez López, pero esta vez nada fue igual. El Tenerife disputaba su primer encuentro desde el fallecimiento de Jesús de Miguel y el partido ante el Ceuta estuvo marcado de principio a fin por el recuerdo de su compañero. Antes del pitido inicial, ambos equipos saltaron al césped con camisetas conmemorativas bajo el lema 'Siempre en nuestro recuerdo' y el dorsal 9. Enric Gallego, capitán blanquiazul, fue el encargado de depositar un ramo de flores en el lugar donde se produjo el trágico incidente. Después llegó un largo aplauso, un sentido minuto de silencio y una imagen que difícilmente olvidará la afición: los dos equipos unidos en el centro del campo. El homenaje continuó en el minuto 9, con una nueva ovación y una pancarta dedicada al delantero. Incluso el Ceuta quiso sumarse al recuerdo, dejando una ofrenda floral en el mural situado en la puerta 9 del estadio antes del choque.

En lo deportivo, el Tenerife consiguió una victoria muy especial. Nacho Gil abrió el marcador al borde del descanso y protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la tarde. El futbolista recogió la camiseta de Jesús de Miguel y la levantó hacia la grada, dedicándole un tanto que iba mucho más allá de los tres puntos. Ya en la recta final, Neal Viereck sentenció el encuentro para regalarle al vestuario una alegría que llevaba demasiado tiempo esperando. Sin embargo, el resultado quedó prácticamente en un segundo plano. Después del pitido final, los futbolistas blanquiazules volvieron a reunirse en mitad del terreno de juego para recordar a su compañero. Esta vez fue Enric Gallego quien tomó la palabra y lideró un nuevo homenaje, juntando a toda la plantilla en un círculo cargado de emoción.

La arenga final de Enric Gallego

El delantero catalán dejó un discurso que reflejó perfectamente lo que ha vivido el vestuario durante estos días. "Esta victoria es por él, nos ha ayudado. Muchas veces no entra, lo hemos necesitado. Hoy ha estado él aquí, nos ha ayudado. Desde hoy, en cada partido nos va a estar ayudando. Esto es por nosotros, por la familia; y sobre todo por él y por su familia", expresó Gallego.

Unas palabras que terminaron de poner voz a los sentimientos de un equipo que todavía intenta asimilar la pérdida de Jesús de Miguel. El Tenerife volvió a ganar, pero este domingo había algo mucho más importante que celebrar: que Demi sigue presente en cada rincón del Heliodoro y que sus compañeros no piensan dejar de recordarle.