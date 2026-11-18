Fran Fuentes 18 NOV 2026 - 11:58h.

El delantero navarro, opción clara para reforzar el ataque rojiblanco: cuesta un millón de euros

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El Athletic Club tiene su frente de ataque en cuatro. La lesión grave de Gorka Guruzeta, que se perderá casi toda la temporada, y la más reciente de Maroan Sannadi, han dejado a Edin Terzic con un reducido abanico de opciones en la punta de lanza. Y es que Iñaki Williams y Álex Berenguer son las alternativas más potentes que tiene el técnico alemán en liza, aunque ninguno de ellos es un delantero puro. Del mismo modo, aunque en el club esperan a Manex Lozano, en la recta final de su recuperación, ya sondean opciones en el mercado de fichajes. Uno de ellos es Álvaro Marín, ariete navarro del Celta Fortuna.

El delantero es uno de los máximos goleadores de LALIGA HYPERMOTION con el filial celeste, con ocho goles en 14 partidos. En este sentido, su buen hacer de cara a la portería rival le posicionan como una alternativa firme al ataque del Athletic Club. Y es que ahora, según informa el diario AS, la dirección deportiva que encabeza Mikel González estudia la situación del futbolista navarro y medita su fichaje para reforzar la maltrecha delantera rojiblanca.

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Lejos de resultar un problema, hay dos circunstancias que el conjunto zurigorri puede aprovechar como bazas para cerrar su fichaje. La primera de ellas es el precio. Y es que el Athletic Club traspasó a coste cero a Álvaro Marín al Celta para su filial, aunque, según la citada información, el club de Ibaigane se guardó una opción de recompra que ronda el millón de euros. Una cifra que no deja de ser importante por jugadores de LALIGA HYPERMOTION, donde la mayoría de las veces no se pagan traspasos, aunque fácilmente asumible para el Athletic.

La normativa de filiales jugaría a favor del Athletic por Álvaro Marín

La segunda baza que juega a favor del Athletic Club es que Álvaro Marín no tiene una proyección de primer equipo en el Celta de Vigo. Esto se debe a que, aunque su rendimiento con el equipo filial es bueno, no podría volver a jugar con el Celta Fortuna si llega a debutar con 'los mayores'. Esto se debe a su condición de jugador mayor de 23 años (los cumplió en mayo, antes de iniciar la presente temporada). Todos los jugadores por encima de 23 años (25 en el caso de los porteros) que debuten con el primer equipo tendrán que permanecer en el mismo, no pudiendo volver a bajar al segundo equipo.

De este modo, Claudio Giráldez no puede echar mano de él si no quiere dejar al filial celeste sin su máximo goleador. Por contra, está esperando a que se recupere Borja Iglesias de su lesión y tirando de jugadores como Pablo Durán, Hugo González o Ferran Jutglà. De este modo, la opción de disputar minutos importantes en el primer equipo de un club como el Athletic, percibiendo además un salario acorde al salto del jugador, es sumamente seductora para cualquier delantero que juegue en Segunda.

De este modo, habrá que esperar todavía para ver qué sucede con el delantero navarro. Por ahora, es la principal baza del Celta Fortuna para lograr la permanencia. Entretanto, Edin Terzic tendrá que apañarse con lo que tiene sano en la primera plantilla más el Bilbao Athletic.