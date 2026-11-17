Fran Fuentes 17 NOV 2026 - 11:59h.

Todos los jugadores y personal de Lezama han guardado un sentido minuto de silencio en los entrenamientos de esta mañana

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El Athletic Club está de luto por el fallecimiento de Blas Ziarreta a los 79 años. El técnico santurtziarra fue uno de los responsables durante los últimos años de que la filosofía Athletic siga dando sus frutos en el primer equipo, gracias a su trabajo durante más de dos décadas en Lezama. Una figura fundamental en la estructura de la cantera rojiblanca, donde desempeñó diferentes puestos de responsabilidad y contribuyó al crecimiento de una de las señas de identidad del club bilbaíno.

El club ha trasladado sus más sinceras condolencias a los familiares, amistades y allegados de Blas Ziarreta. Además, coincidiendo con el inicio del entrenamiento del primer equipo masculino durante la mañana de este martes, todo el personal de Lezama ha guardado un respetuoso minuto de silencio en su memoria. Asimismo, el club zurigorri ha querido destacar especialmente su honradez, discreción y entrega ilimitada en la defensa de los intereses de la entidad. Más de 20 años de dedicación a Lezama que dejaron una huella importante en el crecimiento de la cantera rojiblanca y en la continuidad del modelo deportivo que distingue al Athletic Club.

La trayectoria de Blas Ziarreta durante 20 años en el Athletic Club

Ziarreta desarrolló buena parte de su trayectoria profesional ligado al fútbol vasco. Sus primeros años en Lezama estuvieron vinculados a los banquillos, después de dirigir al Bilbao Athletic durante dos temporadas en Segunda División, entre 1991 y 1993. Antes de aquella etapa, había pasado por los banquillos del Sestao Sport, en tres etapas diferentes, la SD Erandio y la SD Lemona. Posteriormente, también entrenó al Aurrera de Vitoria, Burgos, SD Gernika, CD Badajoz y SD Eibar. Precisamente con el conjunto armero acumuló 174 partidos en el fútbol profesional.

Sin embargo, su mayor legado en el Athletic llegó desde los despachos y el trabajo diario en la estructura de formación rojiblanca. En 2004 abandonó los banquillos para regresar a Lezama como coordinador de las Relaciones con los Clubes Convenidos. Cuatro años después, en 2008, amplió sus responsabilidades al asumir también las tareas de captación y fidelización de jugadores, antes de convertirse en secretario técnico del Athletic Club.

Desde entonces, Ziarreta desempeñó un papel especialmente importante en la identificación y formación de futbolistas, sobre todo en las etapas previas al salto al primer equipo. Su labor en la captación y fidelización de jóvenes talentos resultó fundamental para mantener viva la filosofía del Athletic y contribuir a la confección de las diferentes plantillas masculinas. Un trabajo muchas veces alejado de los focos, pero imprescindible para el funcionamiento de la estructura deportiva del club.

En ElDesmarque nos sumamos a las muestras de pésame y cariño hacia toda la familia y allegados de Blas Ziarreta. Descanse en paz.