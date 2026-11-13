Fran Fuentes 13 NOV 2026 - 17:27h.

El central del Athletic Club alude a "los problemas de la prensa escrita" para explicar un supuesto malentendido

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Aymeric Laporte fue relacionado con el FC Barcelona el pasado mercado de fichajes de verano. El central franco-español, que causó baja en la presente concentración con la Selección Española, realizó una gran Copa del Mundo junto a Pau Cubarsí. Debido a su edad, 32 años, la entidad barcelonista entendía que el precio podría ser más asequible, y por perfil deportivo encajaba a la perfección en el modelo de Hansi Flick. Sin embargo, el Athletic Club solicitó una cantidad muy elevada a nivel económico para permitir la marcha del futbolista. Sea como fuere, la operación no se cerró y el jugador se mantuvo en el conjunto zurigorri.

Ahora, el jugador ha concedido una entrevista en La Vanguardia, en la que le preguntaban por esta circunstancia. Pues bien, en estas declaraciones, que ha recogido sin contexto la cuenta de Twitter/X Athletic Xtra, el jugador parecía incluso lamentarse de que el traspaso no se realizase, e incluso dejaba la puerta abierta para que este sucediese de cara al futuro: "Puede que estuvieran interesados, pero el Athletic no me quería dejar salir, así que no se podía dar. ¿Carpeta cerrada? Depende del futuro, que nunca se sabe. Es verdad que el tiempo pasa y se hace más difícil", son las palabras que recoge esta cuenta.

Esto ha provocado la reacción del propio Aymeric Laporte, que ha respondido al tuit: "El problema de la prensa escrita... aun así, el que me conoce sabe lo que hay", afirma. En sus palabras se puede entender que, al no conocer el tono de la respuesta y el contexto de la misma, es posible que ello conlleve a la mala interpretación de las mismas. De este modo, el jugador da a entender que su idea es seguir en el Athletic Club, por el que renunció a mucho dinero en Arabia Saudí para volver.