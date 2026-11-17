Fran Fuentes 17 NOV 2026 - 07:34h.

El debate se enciende y ambos se enganchan de manera intensa: "Estoy aquí para decir lo que pienso, no para que me preguntes"

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Las palabras de Oihan Sancet sobre la selección de Euskadi, en las que declaraba que "es un sueño de niño" jugar con su selección y "disputar un Mundial con tu país", refiriéndose al País Vasco, aún traen cola. Y es que estas palabras han vuelto a servir de debate en El Chiringuito, después de que hace unos días José Luis Sánchez declarara que no debía volver con España. Ahora, tras el partido de la selección vasca frente a Venezuela, tras el que la afición coreó "español el que no vote" en San Mamés, el debate ha vuelto al candelero.

Edu Velasco, periodista bilbaíno, resta importancia a lo sucedido: "Pues sinceramente aquí en Bilbao y a mí me ha pasado desapercibida. Quizás porque estoy acostumbrado a escuchar, por ejemplo, en Valencia, sin ir más lejos este año, eso de puto vasco, el que no vote, o porque hace cuatro años, si no recuerdo mal, en el Coliseum, en Getafe hace cuatro años también fueron sancionados". Esto desató otra pregunta de Juanfe Sanz: "¿Y los jugadores de Valencia botaban mientras? Digo, ¿los jugadores de Valencia botaban? Yo pregunto, Edu, ¿los jugadores de Valencia saltaban como que les parecía bien ese cántico?", pregunta.

Algo a lo que Edu Velasco no quiere entrar: "Yo estoy esta noche para contar lo que pienso de lo que ha pasado, no para que me preguntes", expresó. Algo que no sentó bien a Juanfe Sanz; "Bueno, tú estarás aquí para lo que... Perdonad, al señor Edu Velasco, eminencia donde las haya. Perdóneme usted, no le voy a responder a nada porque como es la eminencia, Yo no puedo preguntarte a ti lo que yo...", ironiza el tertuliano. "Ni eminencia ni leches. Yo estoy simplemente expresando lo que he visto. A mí no se me ha dejado terminar", le responde.

"No, tú has expuesto un ejemplo, Edu, sin escucharte, que de primeras ya empieza a ser desacertado. Porque estás intentando justificar. Intenta arreglarlo porque has empezado la casa por el tejado. Te animo a que lo intentes arreglar. Arréglalo porque lo estás estropeando, eres un tío inteligente", le interpela Juanfe Sanz. "Yo no tengo que arreglar nada. Aquí en Bilbao no hemos perdido ni un solo minuto con este tema. Porque no me parece una falta de respeto. Falta de respeto me parece llamar puto vasco. Me parece llamar puto vasco en Valencia, puto vasco en Getafe. Nos han cantado en Anoeta mil y un veces Bilbaíno el que no vote. ¿Tú crees que a estas alturas, con la edad que tengo, me va a afectar todo eso?", expresa Edu Velasco. El debate se enciende todavía más, y puedes verlo en el vídeo superior que encabeza la noticia.

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