Pepe Jiménez Sevilla, 15 NOV 2026 - 12:15h.

Las redes sociales se llenan de comparaciones con lo ocurrido en Cornellá en una cita de la Selección

La Selección de Euskadi ya tiene convocatoria, con gran representación de Athletic Club y Real Sociedad

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Lo que tendría que haber sido una auténtica fiesta del fútbol vasco acabó envuelto en polémica y en miles de reacciones en redes sociales criticando a la selección dirigida por Jagoba Arrasate. Tras el triunfo de la selección de Euskadi ante Venezuela, los jugadores del conjunto vasco se acercaron a la grada y empezaron a saltar con el cántico de "español el que no bote", algo que no ha gustado en demasía.

Miembros, prácticamente en su totalidad, de clubes españoles, la plantilla de la selección de Euskadi reúne incluso a jugadores internacionales con España, situación que no ha gustado en demasía y que ha despertado multitud de críticas en redes sociales después de ver a los futbolistas saltando con el cántico de "español el que no bote".

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Además de criticar el hecho, muchos usuarion han acudido rápidamente a la comparación con los cánticos escuchados durante un España - Egipto en el RCDE Stadium, donde se escuchó "musulmán el que no bote", costándole a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una importante reprimenda por parte de la FIFA y una sanción de más de 17.000 euros y el cierre parcial del estadio en el próximo amistoso de la Selección por cánticos islamófobos.

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Aunque en el vídeo se puede ver que algunos jugadores intentan escapar de la situación, la realidad es que gran parte de ellos acaban actuando en consecuencia e inmediatamente han sido señalados en redes sociales.

Todo ello llega después de que Oihan Sancet, internacional por España, dijese que "es un orgullo, al final es lo que sueñas desde pequeño, jugar con la selección que amas. Ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos medir en un Mundial contra los más grandes. Creo que es el objetivo principal que tenemos que conseguir entre todos, poco a poco". Unas declaraciones que se han hecho virales y han despertado una polémica importante en redes sociales.