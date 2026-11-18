Ángel Cotán 18 NOV 2026 - 11:15h.

El delantero santiagués habla de su lado más personal

Los elogios de Iago Aspas a Borja Iglesias: "Le echamos de menos"

Compartir







Borja Iglesias es uno de los futbolistas más carismáticos de toda LALIGA EA Sports. El delantero centro del Celta de Vigo, además de ser muy bueno en lo suyo, también da que hablar fuera del terreno de juego. El 'Panda' siempre ha apostado por aprovechar su gran altavoz en temas que preocupan a la sociedad y también ha optado por romper clichés entre el fútbol y la moda.

El campeón del mundo ha concedido una interesante entrevista a la revista GQ en la que el deporte rey queda en un segundo plano. Borja Iglesias habla de su papel fuera del terreno de juego, pero también de su estilismo.

PUEDE INTERESARTE Raúl González pide un delantero de Primera al Oviedo y hasta tres fichajes en invierno

Borja Iglesias y un consejo de Manuel Pellegrini en un mal momento

En este segundo apartado, el delantero del Celta recuerda una conversación con Manuel Pellegrini cuando pasaba por una mala racha goleadora en el Betis. La característica barba del jugador, protagonista: "Pues creo que bastante, no sé si por carisma o por seña de identidad. Se ha convertido en parte de mí. Hace poco alguien me preguntó: ¿Algún día te vas a quitar la barba? Y le dije: ¿Algún día? Pues sí, pero creo que, mientras juegue al fútbol, no. Ya la voy a mantener".

Y ahí es cuando aparece la figura del entrenador verdiblanco. El 'Panda' desvela un consejo que le brindó Manuel Pellegrini cuando la pelota no quería entrar, aunque reconoce que optó por no seguirlo y explica el motivo: "Me acuerdo de una conversación que tuve con Pellegrini. Llevaba varios partidos sin marcar y me dijo algo así como, ‘bueno, igual tiene que hacer algún cambio, quítese la barba para probar’. Y es una creencia que existe dentro del fútbol, si algo no funciona vamos a hacer cambios, vamos a probar cosas. Pero claro, yo creo en hacer cambios, pero cambios que puedan tener un impacto real. Tampoco tengo mucho margen para hacerme muchos peinados, tengo el pelo que tengo, pero tengo mucha barba, así que la mantengo. Los que se cambian de peinado todo el rato… Eso mola, me encantaría hacerlo. Pero yo no puedo".