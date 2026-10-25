Juan Pérez 25 OCT 2026 - 18:54h.

El valor de empatar ante el equipo revelación en LALIGA y en Champions League

El Celta descarta fichar a un delantero por la lesión de Borja Iglesias: "Confiamos en que volverá pronto"

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La temporada de despedida de Iago Aspas deja un sabor agridulce en cada partido mientras su fútbol se entrelaza con las alabanzas ante equipos como el Real Betis después del enfrentamiento sin goles. A pesar de tener pocos minutos, por físico y por condicionantes, al delantero gallego le ha valido para dar un par de sustos al tiempo que recordaba por qué es tan difícil chocar con un club que se sale como el verdiblanco sin la mejor baza celeste en el ataque.

El empate entre Celta y Betis en Balaídos es una demostración más del potencial de dos equipos que quieren jugar al fútbol, pero también un reflejo de ausencias donde la delantera del conjunto vigués pide más. En un encuentro donde el Betis ha cambiado el partido en el último tramo encerrando más al equipo de Claudio Giráldez, Iago Aspas ha demostrado que todavía tiene algo de gasolina para brillar a pesar de no tener el día.

En esa búsqueda de respuestas tras el enfrentamiento, el primer nombre que ha salido a relucir es el de Borja Iglesias po lo significativa que es su baja precisamente ante el Betis: "Borja es un campeón del mundo, es nuestro mejor delantero no nos vamos a engañar, y claro que se echa de menos. Pero hemos hablado mucho de hacernos fuertes desde la portería a cero", confirma el de Moaña.

La reflexión del delantero de 39 años es clara por todo lo que supone conseguir un empate ante el Betis, poco menos que una celebración a sabiendas de cómo están los hispalenses esta temporada: "Creo que ha sido un partido bastante igualado con dos equipos que quieren tener el balón. Ellos han sacado muchos peloteros al final para tratar de quitarnos el balón y defender bajo. Hemos salido a la contra y tener dos ocasiones, una pena, pero el empate creo que es lo más equitativo".

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De hecho el propio Aspas ha el elogio al equipo de Pellegrini para valorar lo conseguido ante una de las revelaciones en LALIGA y en Europa: "Enfrente tenemos un equipo de Champions que tiene grandísimos jugadores. Yo creo que es para irnos contentos. En la jornada 3 teníamos un punto y estábamos ahí abajo, pero desde la portería a cero es más fácil construir", una última reflexión que responde a la posición del club, en la zona media de la clasificación con doce puntos.