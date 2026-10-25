Uno por uno y notas del Celta de Vigo en Balaídos ante el Betis

Alberto Cercós García 25 OCT 2026 - 18:11h.

Empate a cero y reparto de puntos en Balaídos, con un Celta que sigue pagando la falta de pegada

El Betis le entrega por sorpresa un regalo personalizado a Borja Iglesias: "Joder, gracias"

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El Celta se queda con la miel en los labios en Balaídos. Los de Claudio Giráldez firmaron un empate sin goles ante el Real Betis en un encuentro cerrado, con pocas concesiones y sin el acierto necesario para llevarse los tres puntos. La defensa celeste respondió y Radu mantuvo su portería a cero, pero al equipo le faltó colmillo en los metros finales. Ni los cambios consiguieron romper el guion de un partido en el que los vigueses sumaron, aunque se quedaron sin el premio de una victoria ante su afición.

Las notas del Celta de Vigo ante el Betis

Ionut Radu: 6'5. Seguro. Mantuvo la portería a cero y respondió cuando el Betis consiguió ponerlo a prueba.

Mantuvo la portería a cero y respondió cuando el Betis consiguió ponerlo a prueba. Javi Galán: 6. Trabajador. Cumplió en el carril izquierdo, con esfuerzo para sostener al equipo y ayudar en defensa.

Cumplió en el carril izquierdo, con esfuerzo para sostener al equipo y ayudar en defensa. Javi Rodríguez: 7. Fiable. Volvió a ofrecer buenas sensaciones en defensa, manteniendo la concentración y compitiendo con firmeza ante los atacantes verdiblancos.

Volvió a ofrecer buenas sensaciones en defensa, manteniendo la concentración y compitiendo con firmeza ante los atacantes verdiblancos. Yoel Lago: 7. Solvente. Respondió con seriedad en el eje de la zaga y ayudó a contener las llegadas del Betis.

Respondió con seriedad en el eje de la zaga y ayudó a contener las llegadas del Betis. Marcos Alonso: 6. Veterano. Aportó experiencia y orden a la defensa celeste, ayudando a sostener al equipo. Cumplió.

Aportó experiencia y orden a la defensa celeste, ayudando a sostener al equipo. Cumplió. Javi Rueda: 6'5. Incisivo. Siempre generando peligro desde el carril derecho, con una asistencia para una de las primeras ocasiones de Hugo González. Además, en el minuto 57 ha probado directamente a Valles, que ha detenido su disparo.

Siempre generando peligro desde el carril derecho, con una asistencia para una de las primeras ocasiones de Hugo González. Además, en el minuto 57 ha probado directamente a Valles, que ha detenido su disparo. Aleix Febas: 6. Aplicado. Cumplió en el centro del campo, ofreciendo una salida de balón limpia y ayudando a mantener el equilibrio del equipo.

Cumplió en el centro del campo, ofreciendo una salida de balón limpia y ayudando a mantener el equilibrio del equipo. Ilaix Moriba: 5. Irregular. Aportó físico y capacidad para disputar balones en la medular, pero le faltó continuidad con balón para imponerse en el centro del campo

Aportó físico y capacidad para disputar balones en la medular, pero le faltó continuidad con balón para imponerse en el centro del campo Hugo González: 6'5. Vertical. Ha sido uno de los celestes más incisivos en el arranque. Ha generado dos ocasiones claras en los primeros nueve minutos, obligando a intervenir a Álvaro Valles.

Ha sido uno de los celestes más incisivos en el arranque. Ha generado dos ocasiones claras en los primeros nueve minutos, obligando a intervenir a Álvaro Valles. Pablo Durán: 5. Discreto. No paró de trabajar para ofrecer una referencia arriba, pero su aportación ha sido la menos determinante del ataque vigués.

No paró de trabajar para ofrecer una referencia arriba, pero su aportación ha sido la menos determinante del ataque vigués. Hugo Álvarez: 6. Participativo. Ha intentando dar continuidad al juego ofensivo y ha intervenido en las primeras combinaciones del Celta, incluida una acción que terminó con el disparo de Moriba.

También jugaron: Willot Swedberg (5), Ferrán Jutglà (5), Iago Aspas (7), Sergio Carreira (6) y Hugo Burcio (5).