Fran Fuentes 24 OCT 2026 - 23:58h.

El técnico, muy crítico con su equipo tras la derrota

La autocrítica de Jan Oblak y su alegría por la liberación de Julián Álvarez: "Se va a ganar a la gente otra vez"

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Antonio Hidalgo ha comparecido tras la derrota del Deportivo de A Coruña ante el Atlético de Madrid. El técnico herculino saca conclusiones positivas del encuentro en el Metropolitano, aunque se va visiblemente afectado porque pudo sumar al menos un punto pero la falta de acierto acabó penalizando al conjunto blanquiazul. Sea como fuere, el entrenador hace autocrítica y exige a sus jugadores, asegurando que lo que están haciendo hasta ahora es insuficiente. A continuación, sus palabras.

Valoración de la derrota: "Un poco de dolor no, con mucho dolor. Sabemos de la dificultad que tiene venir a este tipo de campos, con un gran equipo. Con una primera parte en la que, especialmente con balón, hemos estado bine. Seguramente, con poca amenaza, sin el veneno que seguimos hablando. Aún así hemos tenido la ocasión clarísima de Ama. Luego ellos han cambiado la estructura. Ellos te obligan a ir un poco más altos, y empezar a abrirse todos. Entonces el talento de ellos te acaba empujando y recibes el gol. Hemos tenido dos ocasiones de Kevin, la última muy clara. Contra este tipo de equipos, y no solamente contra estos sino en este nivel, tenemos que ser conscientes de la dificultad que tienes de sumar. Hoy era un día para eso".

La verticalidad de Adama Traoré: "Sí, hablamos mucho con él. Les empujamos a que esa repetición de esfuerzos sea mucho más continua y pueda darnos muchos más minutos de esa calidad. Él poco a poco lo está haciendo. Está saliendo desde el banquillo y nos está dando esa situación de uno contra uno que es diferencial. Contentos de esa evolución pero tenemos que seguir exigiéndole".

¿El Deportivo ha sido mejor que el Atlético?: "Yo tengo un análisis muy claro de lo que ha pasado durante el partido. Esto va de sumar de tres, hoy no lo hemos hecho. Tenemos que ser conscientes de que esto en primera división te penaliza, todo se comprime mucho y tenemos que seguir. Estamos haciendo muchísimas cosas bien, pero tenemos que ser conscientes de que con eso no nos alcanza. Tenemos que hacer más cosas y ser más determinantes en algunos momentos. Estamos compitiendo bien contra todo el mundo, y eso es muy bueno y habla muy bien del trabajo de todo el mundo. Pero sabiendo y siendo conscientes de que tenemos que dar ese punto más para seguir sumando y ganando partidos".

Seis partidos sin ganar: "Yo compito todos los días contra mí mismo. Contra el rival que tengo, me empujo muchísimo. Sé de la dificultad que tiene. Voy a seguir empujando a los míos para seguir intentándolo cada vez más, sabiendo que tenemos una responsabilidad grande. Esto va de sumar de tres, lo hicimos hace unas semanas y eso va quedando cada vez más atrás en el tiempo y los equipos que vienen por detrás te van apretando más. Es la realidad del fútbol. Y también te digo, son situaciones que en primera división muchos equipos pasan por esas rachas. Lo más importante es cortarlas cuanto antes".

¿Le ha penalizado la acción de gol que Mella ya no tuviera a Lookman como referencia?: "Es una posibilidad. Ellos han empezado a hacer a Le Normand ancho. Emparejarles era algo más sencillo mano a mano. Eso les permitía, por el talento que tienen, poder tener más claridad. Ellos han tenido esa ocasión clarísima y ha acabado en gol. Nosotros la hemos tenido en el 94 y no ha sido así, por eso ha sido la diferencia en el partido. Evidentemente, también son situaciones que se van dando. En ese mano a mano, que hemos tenido también la parada de Leo, nos ha permitido seguir en el partido".

Valoración de Mario Soriano: "Es un jugador que nos está dando muchísimo. Está teniendo una evolución muy grande. En la base nos está dando con Amatucci esa salida de balón que necesitamos para conectar con la siguiente línea, y nos está dando trabajo. Es un reto para él y para todos adaptarnos y ser capaces en Primera división. Lo está demostrando. Pero vuelvo a repetir, esto va de ganar partidos".

La parada de Leo Román le sirve para coger confianza: "Sí, Leo tiene que seguir trabajando y ganando confianza. Sentirse seguro dentro de palos, que es lo importante.

Por qué no juega Noubi: "El plan de partido era poder saltar con Jaco fuera, necesitábamos un jugador que pudiese saltar fuera. Cuando juega Lucas con Giménez. Giménez jugaría más hacia fuera y debería salir él. Creía que no era lo oportuno. Además, trabajo mucho con los jóvenes para que sepan exactamente cómo funciona esto de competir siempre. Todos tienen que dar un paso, Lucas también. Estoy seguro de que lo voy a hacer".

Asp Jensen y Kevin, ocasiones falladas: "Ellos son los primeros que están jodidos. Son conscientes de que tienen que hacer esas dos situaciones muy claras de gol. Estar muy cerca de ellos, apoyándoles, hacerles ver y que tomen conciencia de dónde estamos compitiendo. A partir de ahí, seguir trabajando".