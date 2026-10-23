Antonio Hidalgo valora las novedades con Mario Soriano y Yeremay y avisa con Leo Román: "Tenemos que ser conscientes"
Antonio Hidalgo analiza la visita al Atlético de Madrid
José María Giménez y el peor momento de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "Está apretando"
El RC Deportivo de A Coruña tiene una dura prueba este sábado con la visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano en un escenario de Champions que medirá el momento de los de Antonio Hidalgo. El técnico catalán ha alabado al equipo rojiblanco y a Simeone y se muestra confiado en los suyos, destacando nombres como los de Mario Soriano y Yeremay con sus cambios de posición, Leo Román tras su error contra el Levante o la situación de los lesionados.
Antonio Hidalgo, antes del Atlético-Deportivo
Bajas del Dépor ante el Atlético: "Las bajas más o menos son las mismas. Recuperamos a Ama por la situación de la roja del otro día, perdemos a Bright y Zakaria, Auba y Marc siguen en ese proceso de recuperación con diferentes tiempos, que vamos a ver cómo acaban siendo esos tiempos. El resto de la plantilla, como todo en el fútbol, siempre hay gente que tiene alguna pequeña molestia, de más o de menos, pero disponible para poder competir".
Molestias de Noé Carrillo: "Parece que se asustó un poco más por sentir una sobrecarga en el isquio. Escuchó a su cuerpo y, gracias a Dios, pudo parar. Parece ser que va a ser poca cosa y esperemos que la semana que viene pueda estar disponible".
Dos décadas después de puntuar en el Metropolitano: "Estoy de acuerdo, pero hay unos procesos, que el Dépor no ha estado todos los años ahí. Pero es cierto, eso seguramente habla de la dificultad del rival que tenemos delante. Es un equipo que, poco a poco, con los años, ha ido creciendo y, sobre todo, ha ido modificando estructuras de cómo quiere jugar. Un rival que viene en una dinámica muy positiva y, nosotros, intentar hacer nuestro partido, el que creo que necesitamos para poder competir ante un gran rival y con esa expectativa de hacer un buen partido".
Manera de afrontar el partido: "Al final tienes que saber el tipo de partido que te va pidiendo el partido. Tiene que haber momentos de todo, no puedes solo hacer una cosa o defender un bloque; tienes que tener una estructura para también poder ir en ese bloque alto, sabiendo la última línea que tienen y la gente tan decisiva que tienen arriba. Eso es lo que intentamos, no solo contra el Atlético de Madrid, sino contra todos los equipos",
Recuperación de Aubameyang: "Yo dije que la evolución iba rápida y él se está encontrando bien, tiene buenas sensaciones, pero nos lo va a marcar cómo se vaya encontrando él y, sobre todo, cómo vaya tolerando la carga que se le vaya dando. Si se va encontrando bien, pues todo seguramente se acelerará; si no, tendremos que ir también con un poco más de pausa. Pero no hay una fecha concreta".
Visita al Metropolitano como primer gran test: "Sí, es un escenario grande, bonito, que a todo el mundo ilusiona, tanto a jugadores como a todos los que formamos parte del club. Pero también tenemos que tener esa dosis de realidad, que es un partido que hay que prepararlo como cualquier otro en la categoría, sabiendo la dificultad que tiene el rival que tiene enfrente y, sobre todo, intentar minimizar sus puntos fuertes y nosotros también hacerles daño con nuestras propuestas".
Reto para Antonio Hidalgo: "Intento tener la normalidad de preparar un partido. Voy viendo situaciones que, por ejemplo, el año pasado nos encontramos y ha modificado diferentes situaciones con la firma de algún jugador que le da algo diferente, con una amplitud diferente, con, seguramente, alguna gente más por dentro... Bueno, eso es un reto para cualquier entrenador, ajustarlo y, sobre todo, por el talento que tienen".
Posición de Yeremay por dentro por fuera: "Yo creo que, por diferentes momentos, Yere está actuando en una posición diferente a la del año pasado. Y en la evolución que yo veo, sobre todo de Yere, es que está entendiendo mucho mejor el juego y lo que necesitamos en cada momento. Si eso él lo hace, y en los últimos partidos lo está demostrando siendo muy diferencial, todo lo que vaya a pasar después en ese talento individual que tiene, van a pasar muchas más cosas. Yo creo que eso es una evolución de él como jugador, que es capaz de jugar en un sitio o en otro. Si está cómodo, evidentemente todos sabemos que si parte un poco más por el sector izquierdo se encuentra un poco más cómodo, pero esa cabeza yo creo que se está moviendo en la dirección de que es capaz de interpretar muchas más soluciones, ser mucho más indetectable y, con el talento que tiene, eso es muy complicado para los rivales".
Titularidad de Leo Román tras su error con el Levante: "Es que si te contesto a eso entraremos en una situación en la que cada semana me vas a preguntar lo mismo. El once, los jugadores lo saben una hora y media antes del partido y, en este caso, será igual".
¿Firma Antonio Hidalgo el empate en el Metropolitano?: "Bueno, encima me grabas de primer plano ahí. Al final son situaciones que tú tienes que ir viendo lo que te va necesitando o lo que te va pidiendo el partido: las condiciones que se van dando, cómo se te va presentando el partido al principio, los minutos finales, qué podemos sacar del banquillo... Bueno, vamos a ver. Y nosotros siempre vamos con la intención de ganar a todos los sitios".
Situación de Leo Román: "Yo creo que, al final, todos tenemos que tener una normalidad sobre lo que va sucediendo. Yo creo que has explicado bien esta serie de partidos de Leo y, a partir de ahí, todos tenemos que ser conscientes del nivel de exigencia, el nivel de presión... También entender que somos gente joven, que se exponen por primera vez seguramente a algunos o a ciertos escenarios y, a partir de ahí, saber la exigencia, la presión que hay y saber convivir con ella. Yo creo que eso es lo más importante".
Rubén López con el primer equipo esta semana y pasito atrás tras volver al Fabril: "Bueno, seguramente la parte final de la pregunta te la podrá contestar él mejor. Yo creo que a Rubén López le conocemos del año pasado, es muy sencillo trabajar con él porque él nos conoce muchísimo. Un chico que, como todos los jóvenes, y repito en alguna ocasión, tienen que entender de qué va esto y cómo funciona el mundo profesional a primer nivel. Yo creo que eso él lo está entendiendo, está dando pasos hacia delante, está haciendo unos buenos partidos en el Fabril y, bueno, ante la posible baja de Noé, hemos decidido llamarle".
Motivación ante los equipos de Europa: "Yo creo que para nosotros todos los partidos son de una motivación grande. Evidentemente, cuando juegas con los grandes de LALIGA siempre puedes tener un plus pero, evidentemente, para nosotros todos los partidos en Primera División son un regalo o un premio que nos ganamos el año pasado y tenemos mucha ilusión depositada en cada uno de los partidos".
Mario Soriano y Giménez contra el Atlético: "Pero no solo con Josema, cuando el año pasado pasó con Riki y la situación con el propio Albacete. Al final le preguntas un poco cómo han trabajado, qué quiere su entrenador en determinados momentos. Ellos tienen un pasado en el Atlético de Madrid y habría que preguntarles a ellos cómo se sienten. Yo, cuando lo hacía, siempre tenía esa dosis de motivación por volver a un sitio donde estuve bien y seguramente eso será para ellos".
Mario Soriano como mediocentro: "Volviendo un poco a la situación de Yere, que ha sido capaz también de adaptarse a otras posiciones, Mario yo creo que se puede adaptar a diferentes posiciones. Al final, yo creo que él es inteligente y sabe que cuantas más posibilidades se le abran, más opciones tiene de jugar. Él ha sido mediapunta prácticamente toda su carrera hasta el último año conmigo, que ha bajado un poco más a la base. Nos puede dar diferentes soluciones y, yo, empujarle a que siga buscando esos límites que seguramente él desea buscar".
Qué aportan Loureiro y Noubi como reemplazos de Ede: "Bueno, son dos perfiles de jugadores que han jugado con nosotros. En ese perfil, Lou nos ha hecho mucho de central zurdo, Lucas en la derecha, ha participado Lucas Noubi con Josema en esa situación... nos dan diferentes versiones y veremos qué nos interesa más mañana".
Lesión de Bright Ede: "Bueno, parece una lesión que a lo mejor al principio podría parecer un poco más grave de lo que es. Parece que no es tanto pero en una lesión muscular siempre hay unas semanas por medio y veremos cuándo podemos tenerle disponible ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor te digo que no es una lesión grave y mañana pasa y se le complica y me dices 'me dijiste'... Pero, en principio, lo que hemos visto es que no es tan grave como presuponíamos al principio".
Figura de Simeone como entrenador entre defensores y detractores: "A ver, no sé si tiene defensores o detractores, pero estar 14 o 15 años en un sitio, todos los años uno detrás de otro, eso tiene un mérito increíble, y más al primer nivel. La evolución del Atlético de Madrid desde que cogió el equipo hasta hoy yo creo que es muy clara. Evidentemente, cuando llega al primer nivel todo el mundo quiere más y quiere encontrar más objetivos y más grandes, eso funciona así, pero la trayectoria del Cholo no la voy a descubrir yo ahora y me parece uno de los mejores entrenadores del mundo".
Suceder a Irureta con la primera victoria en casa del Atlético desde la 99/00: "Veremos el partido que hay mañana. Nosotros vamos con la intención de ganar siempre a cualquier campo y ese va a ser nuestro objetivo".