Ángel Cotán 18 NOV 2026 - 09:33h.

El técnico del Real Zaragoza mantiene una estrecha relación de amistad con el jugador

Ibai Gómez, exentrenador de Jesús Owono: "Sería una pena cargarnos a una segunda persona"

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El método Marcos Llorente no deja a nadie indiferente. El futbolista del Atlético de Madrid lleva años apostando por unos hábitos de salud que generan adeptos y críticos a partes iguales. Además, el campeón del mundo acostumbra a mojarse en asuntos relevantes que afectan a la sociedad española. Un papel crítico que ha sido analizado por uno de sus grandes amigos en el mundo del fútbol: Ibai Gómez.

El pasado martes, el actual entrenador del Real Zaragoza compareció ante los micrófonos de El Partidazo de COPE. Allí, Ibai Gómez habló de los hábitos que comparte con Marcos Llorente y analiza su rol crítico en redes sociales.

Ibai Gómez y el papel de Marcos Llorente

Al ser cuestionado por su posibilidad de levantarse para ver el amanecer, el ahora técnico reconoce que lo tiene más difícil: "Todos los días o lo intento todos los días. Es verdad que siendo jugador es todo más fácil que siendo entrenador. Hoy por ejemplo, si llego a ser jugador hubiese llegado a casa antes de que fuera de noche. Al final lo que hay que hacer es adaptarse lo máximo posible y siendo consciente de que no todo el mundo puede hacerlo".

En cuanto a su amigo Marcos Llorente, Ibai Gómez apoyó su método pero también su papel crítico con la sociedad española: "Yo te hubiese dicho que intentes ponerte luz roja. Sé que es difícil, yo comparto todo lo que dice a nivel salud Marcos, pero soy consciente que ojalá lo pudiésemos hacer todos. Yo sé que él sabe y es consciente, pero creo que lo está haciendo bien, creo que lo disfruta. Lo que hay que hacer es respetar todas las opiniones que hay en el mundo, debería haber una escala de grises que no existe".

Por último, Ibai Gómez también confesó otro tipo de hábitos que sigue: "A Luis Enrique también. Lo hago todos los días, preparo el campo descalzo. Ahora estamos atontados, a mí me echan la bronca mis asistentes porque no les dejo poner la calefacción. ¡Déjate de cosas artificiales! Yo tengo una chimenea pequeña, pero calefacción y aire acondicionado no, me ahorro eso. El vino me gusta, pero me gasto lo que puedo".