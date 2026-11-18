Ibai Gómez, exentrenador de Jesús Owono: "Sería una pena cargarnos a una segunda persona"
Afirma no saber "cómo actuar" con respecto al portero tras todo lo que ha pasado
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La situación que está atravesando Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel vuelve a estar de actualidad después de que el presidente de su equipo, Gerard Piqué, publicara un vídeo en el que indicaba que le parecía excesiva la sanción de doce partidos a su portero. Álvaro Cervera dio su opinión al respecto y los medios de comunicación también se han llenado de ellas. En las últimas horas se ha manifestado Ibai Gómez.
Y es que Ibai Gómez, ahora entrenador del Real Zaragoza, fue técnico de Jesús Owono en el Andorra y ha concedido una entrevista en 'El Partidazo' de la Cadena Cope. Allí ha reflexionado sobre todo lo que está ocurriendo: "Pasó lo mismo con suspender jornadas, ¿no? Al final, ¿cuánto dura el luto? Para unos dura mucho más, para otros dura menos. ¿Cómo lo llevas? Nunca se va a acertar con ninguna decisión que tomes en esto porque para unos va a ser una cosa, para otros va a ser otra".
"Lo que sí que creo es que, después de esta desgracia, lo que no podemos es cargarnos a una segunda persona. Yo creo que hay que tener cuidado porque no sabemos cómo puede estar pasándolo Jesús mentalmente y sería una pena porque no podemos olvidarnos de los casos que hay por pensamientos negativos y las cosas que suceden. Entonces, sería una pena cargarnos a una segunda persona en este caso".
¿Ha hablado Ibai con Jesús Owono?
Al ser cuestionado sobre si se había pues en contacto con él, Ibai Gómez ha reconocido que no directamente, pero que además es algo tan complejo y complicado que no sabe bien qué hacer: "Lo he hecho por medio de personas, no a él, porque... Sí, es que es muy delicado. La verdad es que no sé cómo actuar. No sé cómo actuar, no sé cómo acertar, entonces es difícil y no quiero ni imaginar, por un lado, repito, lo que está pasando a la familia de Jesús de Miguel, en este caso, que no nos olvidemos que ese es el punto más fatídico de todos. Y luego, Jesús Owono, que estará llevándolo con dificultad seguro".