El jugador del Atlético muestra su rechazo a la propuesta de limitar las grandes herencias

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Marcos Llorente vuelve a mojarse con la política. El jugador del Atlético de Madrid ha mostrado su indignación a través de las redes sociales a la última propuesta de Frente Amplio de cara a las elecciones generales, en la que plantean limitar las herencias a 10 millones de euros.

En el vídeo, publicado por 'Wall Street Wolverine', aparece el político Pablo Bustinduy presentando su propuesta: "Nadie en España va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida. A partir de 10 millones de euros, el dinero va a ir a los servicios públicos, que son el patrimonio de todos los demás".

"Límites a las herencias de más de 10 millones de euros. El principio detrás de esta medida es muy claro: no se puede nacer con más dinero del que se puede ganar en toda una vida trabajando. Bastante ventaja es ya nacer rico. Bastante ventaja en la carrera de la vida es nacer con 10 millones de euros", propone Bustinduy.

Marcos Llorente ha reaccionado a través de los comentarios con indignación: "Ahora el Estado va a decidir cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos. Y que el resto se lo quedan ellos. Tócate los cojones".

Pablo Bustinduy responde a Marcos Llorente

Tras la respuesta de Llorente, de la que se han hecho eco varios medios de comunicación, Bustinduy ha respondido al futbolista a través de Twitter: "Marcos Llorente ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18M de españoles juntos. Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común".

No es la primera vez, ni mucho menos, que Llorente se moja en asuntos políticos a través de las redes sociales. Hace unos días ya se mostró muy crítico ante un vídeo viral en el que unos manifestantes, el día de la Huelga General, hostigaban a un anciano en una cafetería. Además, también ha cargado durante las últimas semanas contra Óscar Puente tras el segundo accidente ferroviario, con una publicación muy crítica contra el Gobierno que se hizo viral y fue compartida por decenas de futbolistas.