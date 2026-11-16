Neymar, indignado tras el culebrón con Virginia Fonseca, exnovia de Vinícius: comunicado oficial

Juan Pérez 16 NOV 2026 - 19:29h.

El brasileño sale al paso para negar los rumores

Manu Carreño advierte a Vinícius Júnior: "Le está viendo las orejas al lobo"

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El supuesto encuentro entre Neymar Jr. y Virginia Fonseca, exnovia de Vinícius, crea un torbellino de acusaciones y polémicas que el jugador brasileño del Santos ha salido a desmentir después del ruido generado en las últimas horas. La historia sobre un acercamiento íntimo durante una celebración privada en Sao Paulo en los días previos al Gran Premio de Fórmula 1 pasa ahora al segundo plano tras la negativa del '7'.

La exclusiva de la periodista Fábia Oliveira tras la traición de Virginia Fonseca a Vinícius, toma fuerza por lo que significa tener a uno de los protagonistas del relato en primer plano negando las palabras del encuentro. La tormenta mediática empujó a los equipos de comunicación de ambos a desmentir categóricamente la situación, pero Neymar ha vuelto a salir para reflejar que no tiene nada que ver con la popular influencer.

En un post en Instagram, Neymar ha confirmado con un largo mensaje que está saturado por la creación de fake news, por lo que ha decidido tomar cartas en el asunto con este comunicado:

'No suelo hacer esto aquí en mis stories. Pero esta vez se pasaron de los límites, están saliendo noticias sobre mi relación con otra persona y ¡lo niego! Es triste ver que la gente está más por el hype de los nombres que por la realidad en sí. Mi equipo ya se pronunció, ¡pero tuve que venir aquí a hablar para dar el ultimátum!

Un gran abrazo y déjenme jugar mi póker en paz.'

Neymar estaba obligado a dar la noticia por su actual compromiso con Bruna Biancardi, su esposa actual, por lo que su indignación está acompañada del bienestar en su día a día. Por su parte Virginia también salió a dar explicaciones por medio de terceros, negando una vez más acusaciones que se repiten cada semana, y es que hace no mucho tenía que hacer lo propio tras ser relacionada al piloto Franco Colapinto.