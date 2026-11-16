Juan Pérez 16 NOV 2026 - 15:13h.

La razón del periodista de por qué el brasileño sale ahora a hablar de su bajo nivel

El otro gran éxito de Mourinho en su regreso al Real Madrid: ninguno de sus antecesores lo había conseguido

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La reflexión de Manu Carreño sobre las disculpas de Vinícius Júnior sobre su bajo nivel con el Real Madrid esta temporada forma parte de un ente mayor con nombre propio: Yan Diomandé. El presentador de ElDesmarque explica que más allá de los dos golazos que ha anotado en la victoria de Brasil ante Japón, ahora está lejos de dar su mejor versión, y tiene una razón para estar algo atemorizado por su situación. Carreño expone que "en las últimas temporadas en el Real Madrid ha venido siendo titular indiscutible seguramente sin hacer méritos, y ahora hay componentes nuevos: entrenador y seria competencia con Diomande, que a día de hoy se ha ganado la titularidad". Y por esa razón entiende que debería estar al más alto nivel, y que ha salido a hablar porque "tal vez, le está viendo las orejas al lobo".