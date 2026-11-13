El otro gran éxito de Mourinho en su regreso al Real Madrid: ninguno de sus antecesores lo había conseguido

Javi Rayo 13 NOV 2026 - 19:35h.

Hasta el propio José Mourinho ha presumido de ello

El Real Madrid cierra su primer fichaje para la próxima temporada

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El éxito de José Mourinho en estos primeros meses en el Real Madrid se pueden comprender desde muchos aspectos. Ha catapultado a Arda Güler a un nivel excelso gracias a darle confianza, ha recuperado la mejor versión de Dean Huijsen, ha frenado la sangría en defensa y ha conseguido que Diomande plante cara a Vinicius. Todo ello le ha llevado a estar entre los mejores equipos de la Champions League y estar a sólo tres puntos del liderato en LALIGA. Un éxito que viene precedido de haber acabado con la plaga de lesiones que arrastraba el conjunto blanco en estas últimas temporadas.

Con Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa en el banquillo se hacía difícil ver un partido donde no hubiera dos o tres jugadores fuera de la convocatoria por lesiones musculares. Desde que José Mourinho regresara al Real Madrid, eso ha cambiado por completo. Y quizás haya tenido que ver que el portugués vino con su propio equipo de preparadores físicos, dispuestos a trabajar codo con codo Antonio Pintus, el Performance Manager del primer equipo.

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Sólo Fede Valverde se ha lesionado desde que Mourinho llegó al banquillo

El Real Madrid puede presumir -y ya lo hizo el propio José Mourinho en rueda de prensa antes del parón internacional- de haber tenido un sólo jugador lesionado muscularmente desde que comenzó la temporada allá por el mes de agosto. Tan sólo Fede Valverde se ha perdido un encuentro por molestias musculares, un dato que explica el éxito del Real Madrid esta temporada.

Casos distintos son los de Eder Militao, Rodrygo, Thiago Pitarch, Ferland Mendy y Raúl Asencio. Todos ellos arrastraban lesiones de larga duración, producidas cuando José Mourinho y su cuerpo técnico no habían desembarcado aún en Valdebebas. Tal y como recoge el diario AS, a estas alturas de la temporada, el año pasado, en el Real Madrid ya se habían lesionado, muchos ellos coincidiendo al mismo tiempo, Antonio Rüdiger, David Alaba, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos y Franco Mastantuono.

Un cambio total que mantiene al Real Madrid entre los favoritos a ganar todos los títulos esta temporada.