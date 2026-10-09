Joaquín Anduro 09 OCT 2026 - 19:16h.

Fede Valverde entra en una convocatoria de Mourinho con cinco bajas

Santi Cañizares pone en duda la gravedad de la lesión de Fede Valverde: "Ni apoyar el pie"

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El Real Madrid regresará a la acción este sábado en el partido ante el Villarreal de este sábado en el Santiago Bernabéu en el que estará presente Fede Valverde después de la lesión sufrida en el derbi del Metropolitano antes del parón. El uruguayo se perdió los encuentros con su selección por los problemas de tobillo derivados de la dura entrada de Kang In Lee que motivó una de las grandes polémicas del choque y por la que estalló José Mourinho.

Mou, en la rueda de prensa de este viernes en Valdebebas, indicó que era "duda" aunque finalmente el jugador charrúa ha entrado en la convocatoria para el duelo contra el conjunto groguet. Este viernes ha sido el primer día en el que el centrocampista ha realizado sesión normal junto al resto de sus compañeros por lo que parece complicado que esté listo para jugar de inicio. Una recuperación que se ha acortado después de que el club informase de una "lesión de grado III" cuyos tiempos de baja suelen ser mayores.

En el Atlético-Real Madrid antes de esta larga ventana internacional, Fede Valverde sufrió un pisotón en el tobillo por parte de Kang In Lee que se quedó en falta sin siquiera tarjeta para el surcoreano por parte de Ortiz Arias ni entrada del VAR. Una jugada que incluyó José Mourinho en un mítico folio junto al pisotón del Cuti a Bellingham para denunciar la actuación arbitral en el derbi de la capital de España.

En dicho partido, el que fue expulsado fue Dean Huijsen, lo que provoca que el internacional español no esté disponible para el duelo de este sábado ante el Villarreal en la jornada 8 de LALIGA EA Sports. Tampoco estarán, en este caso por lesión, Éder Militao, Ferland Mendy, Raúl Asencio ni Rodrygo Goes, que se encuentran en momentos distintos de sus respectivos procesos de recuperación.

La convocatoria de José Mourinho para el Real Madrid-Villarreal

Porteros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Marc Cucurella.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Bernardo Silva, Arda Gülr.

Delanteros: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Brahim Díaz, Yan Diomande, Endrick, Carlos Espí.