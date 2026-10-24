Terzic repasa varios nombres propios del Athletic antes de recibir al Getafe
La postura del Athletic con el futuro de Edin Terzic y un posible "runrún" en San Mamés
El Athletic Club quiere reponerse de la dura derrota frente al Levante con el partido ante el Getafe de este domingo en San Mamés aprovechando el lío montado en el equipo azulón tras la última rajada de Bordalás. Edin Terzic ha hablado en sala de prensa en la previa del choque con varios nombres propios como Gorka Guruzeta, que se perderá casi toda la temporada, junto a cómo están Dani Vivian y Beñat Prados para comenzar a ganar importancia y Oihan Sancet de su lesión.
Los nombres propios de Edin Terzic para el Athletic-Getafe
Bajas en el Athletic: "Ayme está sancionado, no está para mañana. Con Guruzeta ya sabéis que se va a perder gran parte de la temporada, quizás toda la temporada. Y luego, Oihan Sancet no estará disponible para mañana pero está en la última fase. Esperamos que el lunes o el martes empiece a entrenar más con el equipo de nuevo y que esté preparado para la próxima semana pero no estará disponible para mañana. El resto del equipo está bien, todos han entrenado y no tenemos problemas, así que el resto del equipo está disponible".
Adaptación y polivalencia de Johaneko: "Normalmente no me gusta hablar sobre individualidades pero es una situación especial. En la formación del equipo este verano estuvo con nosotros en pretemporada. Aunque no es el más joven del equipo, es un jugador con muy poca experiencia en el fútbol de primer nivel. Hizo una pretemporada realmente buena, en la que nos dio muchísimo dinamismo, mucha capacidad física, mucha velocidad y mucho peligro en ataque. Es muy polivalente, es capaz de jugar en las cuatro posiciones de banda: puede jugar como lateral izquierdo, extremo izquierdo, lateral derecho o extremo derecho. Es ahí donde intentamos utilizarlo. Esa es la razón por la que también vamos cambiándolo un poco de posición. Lo malo conmigo es que no me olvido de las cosas, y sé que después de la rueda de prensa contra el Elche estuvimos hablando, por ejemplo, de que nos faltaba generar más peligro por el lado derecho, porque siempre generábamos mucho peligro con Nico Williams por el lado izquierdo, pero era un poco demasiado sencillo para el rival porque podía centrarse únicamente en un lado. Por eso, para el siguiente partido, elegimos colocar a Johaneko en la derecha. Esa fue la razón por la que intentamos utilizarlo en esa posición, para que nos aportara más peligro n el otro lado. Si le ves en los entrenamientos, lo está haciendo realmente de manera extraordinaria e increíble. Como entrenador, también tengo en cuenta que quizá no sea el jugador más joven, pero que sí es la primera vez que juega durante tanto tiempo a este nivel. Habrá altibajos. No supone absolutamente ningún problema para mí mientras siga trabajando duro en los entrenamientos como lo está haciendo. Para nosotros es un jugador increíble y una parte muy importante de nuestro equipo
Cambios de posición por la lesión de Guruzeta: "Empezamos la temporada con tres nueves, con Iñaki, con Guru y con Maroane. Después, debido a las lesiones, por supuesto, ha habido algunos cambios. Por ejemplo, también hemos probado a Robert Navarro como segundo delantero, porque es algo que ya había hecho en el pasado. Sabemos que Nico Serrano, por ejemplo, también ha jugado en esa posición. Hemos estado probando un par de cosas en los entrenamientos y también tenemos entrenando con nosotros a delanteros de la cantera. No estoy seguro pero, por supuesto, todo el mundo es consciente de que necesitas goles desde esa posición, desde el nueve pero no podemos decirles ahora: 'Es el momento de marcar'. Tenemos que ayudarles. Tenemos que ayudarles en los entrenamientos diarios y tenemos que ayudarles en las reuniones. Trabajamos mucho con vídeos individuales con todos nuestros delanteros para mejorar la manera en la que pueden ayudarnos a marcar como equipo. Para nosotros, una de las cosas que sin duda nos ayudaría sería que nuestro nueve empezara a marcar goles. Pero, de nuevo, esto no consiste en preguntarle '¿estás preparado para marcar?', y que él diga que sí y entonces vaya a marcar. Es un esfuerzo colectivo. Tenemos que ayudarnos unos a otros de una manera muy buena y muy clara para conseguir pensar como uno solo, de manera que el delantero sepa: 'Este es el momento en el que tengo que atacar el primer palo, este es el momento en el que tengo que correr a la espalda, este es el momento para jugar en transición'... Y entonces el lateral sabe: 'Este es el momento en el que tengo que centrar porque veo al delantero en el primer palo o en el segundo palo', y así sucesivamente. Estos son los automatismos en los que trabajamos diariamente con todos los que están disponibles para jugar en esa posición".
Cómo están Dani Vivian y Beñat Prados: "No puedes hablar de la misma forma de los dos porque el tiempo que Vivian ha estado fuera ha sido mucho más corto que el periodo en el que Prados no pudo estar disponible debido a su lesión grave. Vivi se siente realmente bien. Sabemos que, con cada día de entrenamiento, está más cerca de recuperar su nivel. Lo que vemos en los entrenamientos tiene muy buena pinta. También los datos que obtenemos en los entrenamientos, el seguimiento que hacemos, muestran que está realmente bien y preparado. Con Beñat Prados es un poco diferente porque estuvo fuera durante muchísimo tiempo. Todos sabemos lo que Beñi Prados es capaz de jugar y de aportar al equipo. Cuando me preparé para asumir este trabajo tuve que remontarme bastante atrás pero hubo un partido en competición europea en el que hizo un partido extraordinario. Ese es el nivel con el que intentamos valorarlo. Por supuesto, no esperamos que ya esté en ese nivel, pero es ahí donde queremos volver a llevarlo. Con cada semana de entrenamiento, Beñi está más cerca de ese nivel. Y, por supuesto, también existe una competencia enorme en esa posición, donde tenemos seis u ocho jugadores preparados para actuar como mediocentro defensivo o centrocampista. Se trata de encontrar el momento adecuado, el instante adecuado para devolverlo a ese nivel y también darle la oportunidad de jugar. Pero esa es la razón por la que, por ejemplo, elegimos el partido contra la Real de hace dos semanas para dar a jugadores como Beñi Prados la oportunidad de volver a jugar. En los partidos internos que hacemos está jugando mucho, poco a poco está recuperando su nivel. Está trabajando realmente duro y me demuestra cada día en los entrenamientos que está cerca de estar preparado de nuevo y disponible para nosotros".