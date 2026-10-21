Uno por uno y notas del Athletic ante el Levante, 12 suspensos y tres señalados

Tercera derrota de la temporada y cuarto partido seguido sin ganar del Athletic

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El Athletic Club ha firmado ante el Levante UD (3-1) su tercera derrota de la temporada y el cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria. El cuadro granota aprovechó la fragilidad defensiva del equipo vizcaíno, que intentó reaccionar en la segunda mitad con más ganas que fútbol.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Athletic en el partido aplazado ante el Levante.

Unai Simón (2): no se le puede achacar mucho en el primer gol, que tocó antes en Yuri. Pero sí en el segundo, en el que detuvo un primer disparo cuyo rechace acabó muerto en medio del área para que Brugué rematara ante la fragilidad de Yuri; y en el tercero, con otra buena parada que acabó con el balón muerto sobre la línea de gol.

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Hugo Rincón (5): sufrió atrás ante Thiago, pero se sumó bien en ataque con varias incorporaciones positivas. Sustituido en el 81'.

Yeray (2): blando en el primer gol del Levante para despejar la pelota y contemplativo en el segundo ante Brugué.

Laporte (3): no había quedado señalado en los dos goles granotas, pero quedó retratado en su expulsión. Requena le ganó la carrera como último hombre con muchísima facilidad y le acabó derribando, de forma muy leve eso sí, provocando la roja directa.

Yuri (2): el primer gol llegó por su costado, en el segundo estuvo muy lento ante Brugué pese a que tenía la posición ganada de primeras y se vio superado otra vez en el tercero. Desaprovechó una buena ocasión en el tramo final.

Ruiz de Galarreta (4): discreto. Flojo primer tiempo y algo más participativo en el segundo, pero lejos de ser determinante. Sustituido en el 81'.

Jauregizar (1): uno de los grandes señalados. No siguió su marca en el primer gol del Levante y perdió la pelota de manera incomprensible en el segundo. Todo ello en apenas dos minutos. Sustituido al descanso.

Berenguer (7): de los pocos que sí generó peligro durante todo el encuentro, bien desde la media punta o desde las bandas, especialmente la izquierda, con varios centros diagonales que no encontraron rematador. Marcó el gol del Athletic de penalti.

Robert Navarro (4): activo en la primera mitad, en la que tuvo un buen disparo a la media vuelta con la zurda al cuarto de hora, pero se fue diluyendo con el paso de los minutos. Totalmente desapercibido en la segunda hasta ser sustituido en el 81'.

Johaneko (2): esta vez le tocó jugar de extremo zurdo, pero su primera mitad fue muy floja. No atinó de cabeza en una buena ocasión en la que no había portero, no desbordó por su banda y se vio superado en la acción del primer gol. Sustituido al descanso.

Maroan Sannani (4): su primera titularidad del curso. En blanco en el primer tiempo: a los 30 minutos sólo había tocado dos veces la pelota, aunque protagonizó un cabezazo alto en el descuento. Algo más de presencia en la segunda mitad, con otro cabezazo alto, una buena volea que le tapó un defensa y, sobre todo, provocando el penalti del 2-1. A partir de ahí, poco o nada.

Sustituciones del Athletic ante el Levante

Iñaki Williams (3): jugó toda la segunda mitad, 55 minutos si incluimos el descuento. Y no aportó nada. A la media hora sólo había tocado seis veces la pelota, actuando como delantero. Acabó por la banda y ahí sí aportó algo más, pero muy escaso.

Peio Canales (5): sustituyó a Jauregizar en el descanso para jugar en la base. No destacó especialmente, pero al menos estuvo certero en el pase.

Aitor Paredes (4): entró en el 81' tras la expulsión de Laporte. No tuvo mucho trabajo, pero rompió la línea del fuera de juego en el tercer gol.

Nico Williams (4): también ingresó en el 81', por lo que jugó casi 20 minutos contando el descuento, y sólo tocó la pelota ocho veces. Totalmente intrascendente.

Rego (SC): poco rato en el campo para calificarle.