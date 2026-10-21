Nico e Iñaki Williams, en el banquillo

La desafortunada publicación de Jesús Areso antes de jugar ante el Levante

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Alineaciones confirmadas en el Ciutat de Valencia. El Levante UD recibe este miércoles al Athletic Club en el partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, que se tuvo que aplazar en su momento debido a una gran tromba de agua que dejó completamente inundado el estadio valenciano unos minutos antes de que fuera a comenzar el duelo.

Once del Levante: bajas y novedades

Luis Castro no puede contar este miércoles con Adrián de la Fuente, Hugo Sotelo ni Enzo Bardelli, que están lesionados. La buena noticia es que Etta Eyong está de vuelta, aunque de momento esperará su turno en el banquillo, ya que el técnico apuesta por Ratkov como referencia ofensiva.

Así pues, el once de Levante está formado por Ryan; Toljan, Ndukwe, Mandi, Manu Sánchez; Olasagasti, Requena; Brugui, Iván Romero, Thiago; y Ratkov.

En el banquillo granota esperarán su turno Campos, Primo, Soleto, Musuayi, Cabello, Tape, Víctor García, Rey, Etta Eyong, Cortés, Nacho Pérez y Marc Santos.

Once del Athletic: bajas y novedades

Edin Terzic no puede contar con Oihan Sancet, Djaló, Egiluz ni Guruzeta, estos dos últimos con rotura de cruzado. El técnico, además, introduce varias novedades respecto a su once en Valencia el pasado sábado, dejando en el banquillo a jugadores como Iñaki Williams y apostando por Maroan Sannadi como referencia ofensiva.

Así pues, el Athletic sale de inicio con Unai Simón; Hugo Rincón, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Robert Navarro, Berenguer, Johaneko; y Sannadi.

En el banquillo estarán Padilla, Vivian, Paredes, Prados, Iñaki Williams, Nico Williams, Areso, Rego, Nico Serrano, Gerenabarrena, Canales e Imga.