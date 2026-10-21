La desafortunada publicación de Jesús Areso lloviendo en el Ciutat de Valencia en pleno riesgo por DANA

Fran Fuentes 21 OCT 2026 - 13:26h.

El lateral ha compartido un montaje con él mismo en primer plano, en el que se ve el Ciutat de Valencia mientras caen lluvias torrenciales

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El partido entre el Levante UD y el Athletic Club, correspondiente a la jornada 6 de LALIGA EA SPORTS, fue aplazado hace varios días debido al temporal. De este modo, el encuentro se jugará este miércoles a las 20.00 horas, con el conjunto vasco viajando de nuevo al Ciutat de Valencia para, esta vez sí, jugarlo. Eso, claro, si el tiempo lo permite, porque en los últimos días la Comunitat Valenciana volvía a estar en alerta por riesgo de fuertes lluvias debido a la DANA 'Adam', aunque desde ayer parece que la borrasca se ha ido disipando y lo seguirá haciendo en las próximas horas. En esas, Jesús Areso ha compartido una publicación que a algunos aficionados les ha parecido desafortunada.

Y es que el jugador ha compartido desde su cuenta una creatividad a modo de imagen de partido en el que se podía ver el estadio Ciutat de Valencia de fondo. Hasta ahí todo normal hasta que te fijas en que, en la imagen, está lloviendo fuertemente. Una imagen que, a decir verdad, refleja la naturaleza del encuentro, ya que las fuertes precipitaciones y espacios inundados en el estadio valenciano obligaron a aplazar el duelo. Sin embargo, hay quien interpreta que es una imagen desafortunada por los antecedentes que tiene la Comunitat Valenciana por la DANA.

Por otra parte, sabemos que es bastante frecuente que algunos jugadores de fútbol deleguen estas plataformas a agencias de comunicación para generar contenido diario, engagement con los aficionados y una presencia constante. Normalmente son ellos mismos quienes se encargan de elaborar este tipo de imágenes. Sin embargo, aunque la imagen del Ciutat de Valencia entre varias montañas, con el propio Jesús Areso al frente de la imagen y entre lluvias torrenciales parece muy épica, la otra lectura es que puede tratarse de una desafortunada publicación si atendemos al contexto y las sensibilidades del entorno, en el que más de 200 personas perdieron la vida hace dos años y miles de familias perdieron sus hogares debido a las lluvias de hace ya dos años.