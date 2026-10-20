Fran Fuentes 20 OCT 2026 - 15:06h.

El técnico se deshace en elogios hacia Marc Santos, jugador de 15 años al que ha promocionado al primer equipo

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Luís Castro ha comparecido en la previa del partido aplazado entre el Levante UD y el Athletic Club. El técnico portugués ha valorado el estado físico de su plantilla, reconociendo que hay "algunas molestias", mientras que también ha analizado al Athletic Club, su próximo rival. Además, ha alabado la competencia interna en algunas posiciones y alabado a Marc Santos, jugador de 15 años al que ha promocionado al primer equipo.

El partido aplazado: "Es claro que no queríamos tantos partidos cerca, son muchos partidos cerca, pero es lo que hay y lo tenemos que mirar como todos los partidos. A nosotros los puntos son muy importantes, como para todos los equipos de LALIGA. Vas a jugar contra un equipo muy bueno, uno de los mejores de LALIGA, un club histórico que tiene individualidades también de muy buen nivel. Pero sabes que si estás a 100% también no puedes hacer algo bueno. Entonces, es claro que es un partido de atraso, que sabes que si ganas puntos, solo tú y el Athletic pueden ganar puntos en este momento. Pero tienes que tener en cuenta que tienes que concentrarte solo en el adversario y hacer lo mejor posible para que salgas con la victoria, si es posible".

Cómo están Etta Eyong y Hugo Sotelo: "Ya están entrenando. Etta Eyong no estaba entrenando al 100%, ahora ya está entrenando al 100%. Vamos a ver ahora. El entrenamiento ha terminado, ahora y vamos a ver cómo han sido sus sensaciones. Hugo no, es muy temprano aún, no va a estar, pero Etta Eyong es posible que sea convocado".

El resto de la plantilla: "Hay algunas molestias, vamos a ver partidos muy cerca unos de los otros. Vamos a ver dentro de las pequeñas molestias si corremos riesgos o no, pero hay jugadores que hay jugadores que no hemos cambiado en los partidos. Vamos a ver cómo se encuentran ahora después del entrenamiento, si hay alguno que tenga alguna molestia o no. Voy a hablar con el doctor cuando salga de aquí".

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¿Qué jugadores tienen molestias?: "Más que uno, son jugadores que están mucho tiempo sin jugar porque el parón ha sido muy grande. Después juegas dos partidos con una intensidad muy alta, porque los jugadores han tenido mucha intensidad, han dado el máximo. Partidos que han sido disputados hasta el final, ningún partido ha sido 3-0 perdido, 3-0 ganado. Hasta el último minuto peleaste con los dos partidos. Es normal que después de un parón tan grande haya algunos jugadores que se sientan más cansados".

Más atrevimiento fuera de casa: "Yo pienso que normalmente la evaluación de las personas va mucho por el resultado también. Después somos nosotros quienes miramos el partido dentro de lo que queremos, lo planificamos y también lo miramos algunas veces más después del partido. Tú empezaste los primeros minutos del último partido presionando a portería contraria. Ellos ganan dos saques de banda, pero tú estás presionando al área contraria. Jugando, has salido varias veces con balón controlado y has llegado al último tercio. Lo que para mí que ha faltado es un poco más de agresividad ofensiva al área, a los últimos metros, porque tú, analizando las veces que hemos llegado ahí, tenías que hacer un poco más de daño. Pero el resto has corrido riesgos, que las situaciones de ellos han sido situaciones de transición o un riesgo que has corrido muy jugando bajo con presión. Has corrido riesgos para ganar más de lo que, más de lo que las personas miran, mi opinión".

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Jugadores que necesitan adaptación: "Sí, Requena y Petar Ratkov son claramente dos jugadores que se están acercando más. Petar ha entrado muy bien en el partido; Requena ha hecho un buen partido. En los entrenamientos hay otros que se están acercando también. Ahora tienen que demostrar, cuando tienen minutos, demostrar lo que son capaces de hacer en partido, lo que hacen en entrenamiento y, como es normal en todos los equipos del mundo, hay unos que están más cerca y otros que están más lejos. Pero estamos trabajando con todos. Iffy está jugando ahora también, que al principio no estaba. Pienso que poco a poco ya están todos más cerca de lo que queremos y, cuantos más jugadores están al nivel que necesitamos, mejor para nosotros, porque es más difícil de elegir el equipo. Pero seguro que vas a tener un equipo más competitivo. Hugo Sotelo, por ejemplo, estaba muy bien en el momento que se lesiona, era la primera vez que ha jugado titular y tuvo la lesión, pero también era un jugador que ya estaba muy cerca de lo que queríamos. Yo pienso que poco a poco vamos ganando jugadores".

¿Qué Athletic espera? ¿Cree que jugará Nico Williams?: "Contra nosotros normalmente juega. No sé si Nico va a jugar o no, eso es una cosa de Athletic. Vamos a estar preparados para todos los que puedan jugar. Lo que es claro es que tienen mucha calidad individual, no solo de uno o dos jugadores, porque en todas las posiciones tiene jugadores. Basta decir que tiene algunos son campeones del mundo y han jugado de titular todo el torneo. Ya estamos mirando un nivel que es de los mejores jugadores del mundo. Entonces, es un equipo que, en cualquier momento, te puede hacer mucho daño. Tenemos que estar muy concentrados, porque tampoco es un equipo que haya perdido en los últimos partidos. Y tú sabes que puede marcar más o menos en cualquier momento, pero en cualquier partido es un equipo que, si está bien, te hace daño por todos los lados, por donde puedas esperar. Entonces, sabiendo la calidad que tienen, tenemos que estar muy concentrados. Porque, además de la calidad, también colectivamente no han cambiado mucho desde el año pasado. La estructura es la misma, los posicionamientos no son muy, muy lejos de lo que tenían. El sistema es prácticamente el mismo y es un equipo que está muy cómodo".

Cómo está viendo a Marc Santos: "Muy bien. Es de la plantilla, de la primera plantilla. Va a continuar siendo de la primera plantilla. Es un jugador que tiene nivel para jugar en LALIGA sin problema ninguno. Ahora, es claro que por su edad, en momentos que tiene menos tiempo en primer equipo que no está jugando, tienes que dar la competición y cuando juega en filial mejor porque está jugando con hombres. Está jugando en fútbol senior. Y es importante para nosotros que tenga esos minutos porque también lo que pasó es que él ha pasado de ahí saltado. Y cuando ha venido para el primer equipo no había jugado nunca en filial. Entonces tenemos que saber que hay un viaje. Cuando lo necesitamos en primer equipo va a jugar. Cuando por decisiones técnico-tácticas no juega, seguro que vamos a intentar darle minutos en competiciones que donde puede evolucionar y mejorar para el futuro".

Cuál es su mejor posición: "El problema es que él juega bien de 3, de 11 y de 8 y de 10. Entonces, vaya a jugar donde necesitamos y como es muy inteligente. Normalmente, tácticamente es capaz de hacer las cuatro posiciones muy bien. Entonces, dentro de nuestro equipo, él puede jugar en más que una posición porque es un jugador. Además de tener un muy buen nivel, es muy inteligente. Entonces, es capaz de hacerlo. Por ejemplo, ha jugado contra Villarreal de extremo y ha estado muy bien. Ha jugado contra Castellón de 10 y cuando ha entrado ha estado muy bien. También está jugando en filial de lateral y también está bien. Entonces, es un jugador que puede hacer más que una posición. No podemos olvidar que aún tiene 15 años y está creciendo. Pero es un jugador de primer equipo. Entrena todos los días con nosotros, siempre con nosotros. Hoy estaba un poco más cansado, que es normal, pero ha estado con nosotros también y estoy seguro que es un jugador que va a ser muy importante en el futuro".

La competencia entre Nacho Pérez y Toljan: "Durmiendo tranquilo, muy tranquilo. Los dos están bien, los dos están muy bien. Toljan ya todo el mundo lo conoce desde siempre, ya es un jugador con una carrera futbolística que habla por él. Nacho va a tenerla seguro. El año pasado, Nacho no tuvimos problemas ningunos en meterlo en partidos que eran muy importantes para nosotros, porque sabíamos que iba a competir perfecto, incluso si estábamos en un momento que teníamos que ganar o ganar. Ha jugado con Valencia de titular, ha entrado, pienso que contra Mallorca, entonces el año pasado ya nos daba garantías de que tenía nivel. Yo no estoy mirando cuántos minutos tiene uno y cuántos minutos tiene otro, como es obvio, pero es una posición donde los dos están muy cerca el uno del otro, con perfiles diferentes, como has dicho tú, yo estoy de acuerdo. Pero tanto uno como otro nos pueden aportar a todos los partidos cosas importantes. Entonces, es una posición que muchas veces va a jugar uno dependiendo del adversario, más que el trabajo que hacen en los entrenamientos, porque también son dos jugadores que trabajan siempre al 100%. Y si no trabajaban, ahora trabajarían. Porque la posición no es de ninguno ni de otro. Iban a trabajar seguro, pero son dos profesionales muy buenos. Es una posición donde estamos bien y es lo que nos gusta. Es que me gustaría que todas las posiciones estuvieran iguales y no es la única que estamos con más que un jugador para jugar. Hay algunas que tenemos jugadores muy cerca unos de los otros".

¿Cómo ve a Oriol Rey?: "Oriol está, para mí, está mejor de que cuando yo llegué. Ofensivamente es muy bueno, tiene cosas muy importantes para nosotros en salida de balón. Defensivamente ha mejorado mucho, está ganando muchos más balones, muchas más recuperaciones, muchos más duelos. Es un jugador muy inteligente y, como nosotros nos gusta jugar, jugadores inteligentes son bienvenidos. Entonces, él es un jugador muy inteligente. En los últimos partidos también sabíamos que íbamos a hacer partidos muy cerca. Él no ha jugado los 90, no solo por eso, pero también sabíamos que con partidos muy cerca podría ser muy difícil para él jugar 90, 90, 90, 90 siempre. Entonces, también la preparación de partido antes. También sabes más o menos la planificación que tienes y si es posible, dentro de lo que es posible, también tienes que tener atención con algunos jugadores como ellos".

¿Axel Tape puede sustituirle?: "En relación a Axel, está mucho más cerca de lo que estaba un mes atrás, está trabajando mucho mejor, está comprendiendo mucho mejor lo que es Levante, lo que es el club y lo que es necesario para jugar en este club".