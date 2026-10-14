Fran Fuentes 14 OCT 2026 - 14:06h.

El lateral se ofrece para jugar en el perfil izquierdo cuando Yuri no esté disponible

Claramunt e Iríbar protagonizarán la despedida del Athletic a Mestalla

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Jesús Areso ha comparecido en sala de prensa. El lateral del Athletic Club ha explicado la adaptación al modelo de Edin Terzic y su cambio a nivel personal de la temporada pasada a esta. Además, ha contado cómo vivió el vestuario el episodio en Vallecas y su disponibilidad para actuar en el perfil izquierdo si el técnico lo considera necesario.

El partido ante el Rayo, pendiente: "Es una situación muy incómoda porque son puntos que quedan ahí, la clasificación y los partidos siguen fluyendo, los equipos juegan y nosotros no nos movemos de esa posición con ocho puntos, pero bueno, creo que ahora mismo solo hay que pensar ya en el Valencia, en afrontar el partido de Mestalla con este cambio de entrenador que han tenido y vamos a por ello".

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Un mes sin competir: "No es bueno para ningún equipo y yo creo que para el jugador tampoco, porque al final por mucho que entrenes el escenario de los 90 minutos, el escenario y la exigencia de un partido completo solo se vive en un partido de liga, en este caso entonces creo que todos tenemos ganas de que vuelva la liga.

Qué pensaron durante lo sucedido en Vallecas: "Es una situación extraña, una situación que nunca me ha tocado vivir a mí como futbolista. Creo que estábamos un poco... que no sabíamos qué pasaba realmente, cuál iba a ser la solución, qué iba a ocurrir, si íbamos a jugar al día siguiente, si íbamos a jugar a las nueve de la noche. Entonces creo que es una situación irreal y que esperemos que no vuelva a ocurrir.

Qué ha cambiado Jesús Areso en esta temporada en el plano físico: "Siendo autocríticos, físicamente el año pasado no estuve al 100%, mirando mi propio ombligo. Creo que yo este verano le di vueltas a que podía mejorar y poner todas las cartas en la mesa para estar a mi máximo nivel y con la máxima confianza posible. (…) Me he centrado en lo que puedo controlar, en qué podía controlar y, como he dicho antes, mi cambio físico creo que es evidente, entonces yo me hice una pregunta y dije qué puedo mejorar y, bueno, luego ya hay cosas que no puedes controlar, como son las decisiones del míster a la hora de poner la alineación del fin de semana"

En su presentación dijo que se adaptaría muy rápido: "Recuerdo esa presentación, recuerdo también tu pregunta. Creo que me equivoqué en una respuesta que tuve que dije que la adaptación iba a ser muy rápida. Creo que no fue así porque venía de un verano muy convulso en Pamplona en el que habían sucedido muchas cosas. Ya sabéis cómo son los mercados de fichajes. Creo que me equivoqué, como te he dicho, en esa reflexión. Pero bueno, de todo se aprende, somos personas y creo que lo importante es el día de hoy".

Qué le aporta De Marcos en el cuerpo técnico: "Las palabras para Óscar de Marcos aquí en Bilbao son evidentes. Es, si no, el mejor lateral de los mejores laterales derechos que ha tenido el Athletic Club. Creo que es un espejo donde mirarme, un jugador del que puedo aprender mucho y cada vez que me da un consejo le atiendo como no puede ser de otra manera".

¿Cómo se vive ser tres laterales derechos y solo un zurdo?: "Con normalidad. Johaneko ya ha demostrado que tiene nivel para esta categoría. Hugo Rincón ya era evidente que lo demostró en Girona. Y Yuri ya... ¿Qué decir de Yuri? Somos cuatro laterales en los que si algún día, por ejemplo, a mí me toca jugar de lateral izquierdo, no habría ningún problema".