Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 15:20h.

Bordalás entierra el hacha de guerra tras su rajada al perder contra el Lugano

Mojica desvela la conversación con José Bordalás tras su rajada y pide paz en el Getafe: "Lo de ayer es una enseñanza grande"

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El Getafe vuelve a la acción este domingo con el partido ante el Athletic con el clima enrarecido después de la tremenda rajada de José Bordalás tras la goleada encajada por 2-5 ante el Lugano y la respuesta de Ángel Torres abriéndole la puerta del club si no está cómodo. El técnico ha hablado en la previa del partido ante el Athletic y ha enterrado el hacha de guerra insistiendo en su buena relación con el presidente, para el que no irían dirigidas sus palabras, y esperando que todo esto sirva para mejorar la imagen en San Mamés.

José Bordalás, sobre la rajada antes del Athletic-Getafe

Rajada tras el Lugano: "El problema o la preocupación de las declaraciones no son las declaraciones en sí del pasado jueves. El problema es que nos metieron cinco goles y eso a todos nos preocupa y, a mí, como entrenador, es lo que me duele".

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Respuesta de Ángel Torres y relación con el presidente: "No hace falta que las detalles. Como he dicho, lo importante no son las declaraciones, ni las mías ni las de él, sino lo que ocurrió, que nos ha dolido a todos: a él, a mí, a la afición, a los jugadores... en definitiva, a todos. He hablado con él tanto ayer como hoy. Él sabe perfectamente por qué hice esas declaraciones, que en ningún momento iban dirigidas hacia él y, por lo tanto, está todo más que hablado. Nuestra relación es magnífica y lo va a seguir siendo porque él sabe el cariño que le tengo, la relación que tenemos y va a ser eterno esa relación y ese cariño tanto hacia él, hacia el Getafe y hacia nuestra afición".

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Reencuentro con el vestuario tras la rajada: "Bueno, bien, hemos hablado, hemos analizado. Obviamente, ellos están dolidos, como estamos todos, porque fue una derrota muy dolorosa e inesperada. Hemos pasado página y ahora estamos centrados en el partido de mañana en San Mamés contra el Athletic. El foco está en ello y estamos centrados en ello porque no ha habido tiempo prácticamente para casi nada. Y esa es nuestra responsabilidad: intentar mejorar en todos los sentidos y que lo del pasado jueves no vuelva a ocurrir. Pero eso ya es historia, estamos centrados en el partido de mañana".

Conversación con Ángel Torres y motivo de la rajada: "Bueno, le he comentado al compañero que el presidente sabe perfectamente por qué hice esas declaraciones. Él, cuando habló, no sabía exactamente ni las había oído. Al final, de alguna manera le comentan y le trasladan y está todo más que aclarado y no voy a insistir en lo que pasó. Vuelvo a repetir que nuestra relación es fantástica. Hemos estado hablando ayer y esta mañana ha estado en el entrenamiento. En fin, el cariño es mutuo y nuestra relación va a ser eterna".

Promesas a Bordalás que no se han cubierto: "Ya está todo aclarado, no tengo nada más que decir, puesto que el foco está en el partido de mañana contra el Athletic, que es un partido muy difícil. Tenemos una gran responsabilidad y tenemos que intentar conseguir una victoria en un campo difícil contra un rival de mucha talla y estamos centrados en ello. Creo que está todo más que dicho y aclarado".

Susto con Enes Ünal y cómo está: "La verdad es que nos asustamos todos porque la entrada fue muy fea y el gesto de su tobillo fue muy llamativo. Pensábamos que podía haber una lesión pero, afortunadamente, ha estado con dolor, pero hoy ha entrenado con normalidad y confiamos que mañana va a estar con el equipo. Además, es un jugador, como casi todos, con mucho carácter, con mucha personalidad, y él ha venido a Getafe para ayudar al equipo y tendría que estar muy mal para no ayudar al equipo. Va a estar seguro".

Cómo se prepara el equipo para jugar cada tres días: "Hemos tenido muy poquito tiempo pero sabéis que no soy de excusas. Lo lamento, no sirve absolutamente para nada. Cambiar el chip rápidamente y centrarnos en el partido. Sabemos que no hemos tenido mucho tiempo pero el equipo está con ganas, el equipo está con esa rabia porque venimos de un resultado adverso y doloroso y el equipo quiere recuperar sensaciones lo antes posible. Noto a los jugadores bien, con buena actitud y con buena mentalidad y la confianza en ellos es máxima".

Cómo está Bordalás tras la polémica: "No, yo estoy bien, estoy fenomenal, estoy fenomenal. No estéis tan preocupados, que estoy fenomenal. Estamos fenomenal, el presidente y yo. Estamos en un ambiente sanísimo y, de verdad que entiendo vuestra pregunta, pero estamos de maravilla. Muchas gracias, os agradezco esa preocupación, pero nosotros no estamos nada preocupados".

Lesiones de Zaid Romero y Mangala. "Bueno, la verdad es que esperábamos que estuvieran para este partido pero al final no van a estar. Están ya en la recta final de su recuperación e incorporación al grupo para poder trabajar con normalidad, pero, con tan poquito tiempo que hemos tenido, también era un riesgo muy alto y hemos preferido esperar unos días. Pero ya están bastante bien y siempre es una buena noticia recuperar a jugadores que se han lesionado".

Cambios en el once: "Vamos a intentar sacar el once más competitivo teniendo en cuenta muchas variantes, sobre todo de minutos, y eso es lo que hemos intentado estas últimas semanas. Sobre todo porque vamos a jugar partidos muy, muy seguidos de mucha exigencia. El de mañana es un partido de mucha exigencia e intentaremos a los jugadores que más frescura tengan y que estén en mejores condiciones"

Competición prioritaria para Bordalás: "Nosotros no nos vamos a olvidar absolutamente de nada porque tenemos una responsabilidad. Tenemos que pensar en nuestra afición también, que está muy ilusionada en todas las competiciones, obviamente, y somos profesionales. Cuando llega LALIGA, como es el caso de mañana, tenemos que poner toda nuestra energía, nuestra atención y competir al máximo. Cuando llegue la Copa del Rey, lo mismo y, cuando tengamos que jugar nuevamente la Conference, pues así sucesivamente porque es nuestro espíritu, y como todo el mundo sabe, yo soy muy, muy exigente, y es una obligación como profesional. Y los jugadores son conscientes de que tenemos una responsabilidad y que nuestro rendimiento tiene que incrementarse y crecer y mejorar paulatinamente".