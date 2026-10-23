Ángel Torres responde a Bordalás después de su rajada sobre el Getafe: “Tiene la puerta libre”

Fran Duarte Madrid, 23 OCT 2026 - 11:19h.

El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, no ha tardado en responder a José Bordalás después de que el técnico asegurase que la directiva azulona le había engañado

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El Getafe se ha complicado mucho su clasificación para la siguiente fase de la UEFA Conference League después de caer en el Coliseum por 2-5 contra el Lugano. Los de José Bordalás mostraron una pésima imagen frente a su afición y el técnico alicantino no se mordió la lengua tras el encuentro. Bordalás se mostró profundamente decepcionado con el club y aseguró sentirse engañado por parte de la directiva. Unas palabras que no han tardado en tener la respuesta del máximo dirigente del Getafe CF, Ángel Torres, al que tampoco le hizo ninguna gracia la derrota, pero menos aún las palabras de su entrenador al finalizar el encuentro.

La rajada histórica de José Bordalás

El entrenador del Getafe es conocido por sus rifirrafes con las directivas en los clubes donde trabaja y no suele callarse nada. Pero lo sucedido tras la goleada del Lugano no había ocurrido nunca. “Ha sido muy evidente, han sido muchos errores, una fragilidad enorme. Nos llegaban simplemente con un balón a la espalda, no fijábamos marca, le han dado la vuelta al marcador con dos goles en seis minutos. El equipo ha podido encajar más goles. He decidido alinear ese once, puesto que tenía que dar descanso a jugadores con riesgo de lesión. Me he visto obligado a sacarles en el descanso, puesto que el ridículo era patente y podía ser mayor. Hemos mejorado algo con jugadores que juegan habitualmente, pero se ha demostrado que la plantilla está descompensada. Ha sido evidente que no nos da, no para tres competiciones, ni siquiera para una”, comentó Bordalás ante los micrófonos de Movistar+ nada más terminar el partido.

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"Estamos obligados, hay que centrarse en el partido del domingo a las dos en San Mamés. Es un equipo de más entidad y mayor nivel. Con todo el respeto al Lugano, es un equipo de Segunda división aquí en España y nos ha hecho cinco goles y eso no lo podemos permitir. Hoy se ha demostrado que no puedo darles descanso a mis jugadores. Todo el mundo se ha dado cuenta de que no he hecho cambios. No merezco esto, me siento engañado porque no se ha cumplido lo que se me ha prometido año tras año y estoy enojado. Quiero al Getafe y esto es muy doloroso”, siguió argumentando el entrenador del Getafe visiblemente enfadado. “Por supuesto, a partir de ahora no puedo dar descanso con el riesgo de que se puedan lesionar, no tenemos una plantilla preparada para competir”, acabó sentenciando.

La respuesta de Ángel Torres

Las duras declaraciones de José Bordalás no han tardado en tener respuesta gracias a los compañeros de El Larguero de la Cadena SER. El presidente del conjunto azulón ha mostrado su opinión a la mañana siguiente de encajar esta dura derrota y no ha tenido pelos en la lengua al responder a su entrenador. “Tenemos de las mejores plantillas que hemos tenido”, responde el presidente cuando le preguntan por la opinión de Bordalás sobre su plantilla. “No tengo nada que hablar. ¿De qué voy a hablar? Estamos en un país libre y cada uno dice lo que quiere. ¿Qué quiere que yo le haga? Él es así”.

“El ha firmado porque ha querido. Es decir, de todas maneras, tiene la puerta libre. Si tan malos somos, pues qué le vamos a hacer, oye. Esto es el Getafe”, continúa diciendo el presidente azulón. “Lo que no entiendo es qué hace aquí si está tan a disgusto y sabía ya que... Pero, hombre, decir que yo le he engañado... Hay que tener la cara como el cemento para decirme a mí después de 30 años. No lo engañé ni a él ni a nadie, pero bueno. Yo lo que te digo es que tiene que respetar a los futbolistas igual que los futbolistas le respetan a él”, argumenta Ángel Torres antes de negar que no va a tomar ninguna medida contra su entrenador. “¿Por qué? Si es que no es tampoco ningún drama. Él piensa una cosa, pues ahora los futbolistas le van a demostrar que está equivocado y punto, y a trabajar. Lo que hay que hacer es ganar en Bilbao y ya está”.