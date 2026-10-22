Las opciones de Aymeric Laporte para evitar una sanción y poder jugar el derbi vasco

Alberto Cercós García 22 OCT 2026 - 16:07h.

La derrota en Valencia dejó un efecto colateral al Athletic Club

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Aymeric Laporte se juega algo más que un partido después de su polémica expulsión ante el Levante. El central del Athletic vio la roja directa en el minuto 72, cuando derribó a Dani Requena, que se marchaba solo hacia Unai Simón. El colegiado consideró que había evitado una manifiesta ocasión de gol y mantuvo su decisión tras la revisión del VAR. Una acción discutible sobre el césped que ahora tiene recorrido en los despachos: el Athletic disponía hasta las 14:00 horas de este jueves para presentar alegaciones y el Comité de Competición debía comunicar su resolución esta misma tarde.

Mr. Asubio, experto arbitral, pone el foco en un detalle que complica la defensa rojiblanca: la redacción del acta. El árbitro recogió la expulsión con esta frase: "Por derribar a un rival, evitando con ello una manifiesta ocasión de gol". Una descripción escueta que deja poco margen a los servicios jurídicos del club bilbaíno. Al no precisar si hubo una sujeción, un contacto abajo u otro tipo de acción, resulta difícil encontrar un argumento que permita retirar la tarjeta roja. Como explica el Mr. Asubio, cuanto menos detallada es la descripción arbitral, más complicado resulta rebatirla. Y aunque la acción pueda generar debate, eso no basta para que las alegaciones prosperen.

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"La sanción no podrá superar un partido, ya que la expulsión no se produjo por juego brusco grave ni por conducta violenta. Además, el árbitro tampoco reflejó protestas excesivas después de mostrar la tarjeta roja. Por tanto, el castigo máximo previsto es de un encuentro, salvo que las alegaciones prosperen y se retire la expulsión. Esta posibilidad parece complicada para los servicios jurídicos del Athletic, ya que la redacción del acta es clara, aunque la expulsión sobre el terreno de juego resultara bastante discutible", explica.

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Las dudas están para el derbi vasco

La consecuencia para el Athletic está bastante clara si Competición mantiene la expulsión: Laporte se perderá el duelo ante el Getafe de este domingo en San Mamés, pero podrá estar disponible para el derbi vasco contra la Real Sociedad, previsto para el 1 de noviembre. La sanción no debería superar un encuentro, ya que la roja no fue por juego brusco grave ni por conducta violenta y el acta tampoco recoge protestas excesivas posteriores.

Para Edin Terzić, perder al central supondría un contratiempo inmediato después de la derrota por 3-1 en Valencia, pero el derbi no estaría en principio en peligro. El Athletic necesita ahora que los despachos no conviertan el disgusto de Orriols en un problema mayor.