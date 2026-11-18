David Torres 18 NOV 2026 - 08:01h.

El japonés saldrá cedido para hacer hueco a más refuerzos

Cumbre por los fichajes en Madrid: Corey Woolfolk se cita con Braulio y Javier Solís

Compartir







ValenciaAunque Braulio Vázquez tiene claro que el mercado de fichajes de invierno no va a solucionar todos los problemas del Valencia CF; el director deportivo gallego, que acaba de conocer a Corey Woolfolk, quiere ampliar su plan inicial. El Valencia CF necesita reforzar su plantilla y la dirección deportiva trabaja con distintas prioridades de cara al mercado de fichajes de enero. La llegada de un central de jerarquía y de un delantero son las dos grandes necesidades que se han puesto encima de la mesa, pero no serán las únicas. Si existe margen económico y espacio en la plantilla, el club también quiere incorporar un futbolista de banda.

Salir antes de entrar: Sato, saldrá cedido

La planificación está condicionada, en primer lugar, por las salidas. El Valencia CF solo tiene una ficha libre y, para poder acudir al mercado con mayor capacidad de maniobra, necesita liberar licencias y masa salarial. Por eso, la dirección deportiva estudia diferentes escenarios: posibles cesiones, como la de Sato; que según la Cadena COPE, está ya decidida; traspasos, con Dieng entre los nombres que pueden salir; o incluso la posibilidad de romper alguna cesión, como la de Elliott o romper algún contrato cerca de su finalización como son los de Dimitri Foulquier y

En este contexto, el orden de prioridades está bastante definido. El Valencia quiere un delantero que aporte el gol que le ha faltado a la plantilla y, sobre todo, un central de garantías, capaz de elevar el nivel de la defensa y ofrecer continuidad a una zaga castigada por las lesiones y la falta de regularidad.... Pero con eso no le basta. En plantilla sólo tiene dos extremos puros (Rioja y David Otorbi, que es canterano y acaba de llegar a la élite). Raba no lo es, Sato tampoco, no vino ninguno en verano y hacen falta. Los otros de banda, Diego López y Canós, están lesionados de gravedad y tampoco pueden ayudar ahora.

Pitchwise puede ampliar el margen de maniobra ligeramente

El escenario puede cambiar con el desembarco de Pitchwise (aunque no de forma radical) y la inyección económica prevista para el club, pendiente todavía del visto bueno del CSD. Ese impulso permitiría al Valencia CF plantearse una tercera operación que, inicialmente, dependerá de cómo se desarrollen las dos primeras y de las salidas que consiga cerrar.

El cuerpo técnico considera que la plantilla necesita más alternativas y recursos en los costados para aumentar la competencia y disponer de diferentes perfiles durante la segunda mitad de la temporada. Así, el mercado de enero apunta a tres frentes: un nueve, un central y un futbolista de banda. Los dos primeros son prioritarios y el tercero queda condicionado por la capacidad de maniobra que consiga el Valencia. La llegada de Pitchwise puede ser el empujón que permita pasar de cubrir las urgencias a mejorar de verdad la profundidad de la plantilla.