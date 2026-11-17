David Torres 17 NOV 2026 - 18:31h.

Se reunieron para conocerse en persona y hablar del mercado de fichajes

El siguiente paso del desembarco de Pitchwise: Corey Woolfolk tiene fecha para venir a Valencia

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ValenciaEl Valencia CF sigue dando pasos para definir su nuevo proyecto deportivo de la mano de Pitchwise. Corey Woolfolk y Braulio Vázquez tenían una asignatura pendiente: conocerse personalmente. Ambos habían mantenido infinidad de conversaciones telefónicas desde que comenzó a gestarse la operación de entrada del fondo estadounidense, pero todavía no se habían puesto cara. A falta del OK del CSD para que el dinero de Pitchwise pueda desembarcar en el club, el encuentro era una oportunidad para acercar posturas y empezar a trabajar juntos en persona. Javier Solís, que sí conoce a Woolfolk, ejerció de enlace en una reunión de contenido exclusivamente deportivo. No en vano, si Ann Rodriguez va a encargarse de temas de gestión, Corey Woolfolk es el responsable del área deportiva.

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La cita, tal y como ha adelantado el diario AS, y ha podido confirmar ElDesmarque por fuentes conocedoras de la reunión, ha tenido lugar en Madrid, aprovechando una escala de Corey Woolfolk en la capital. En ella también ha estado presente Javier Solís, director general del Valencia CF, que ya había coincidido con el representante de Pitchwise. De hecho, la noche anterior bromeaba con sus "nuevos compañeros americanos" durante el acto de hermanamiento de los clubes de élite con el Maratón Trinidad Alfonso Zurich 2026. La idea es que Corey no venga a Valencia a corto plazo pero sí que sigan las llamadas que cada pocos días se mantienen con Kiat Lim, presidente del Valencia CF que en esta cita de Madrid no estuvo.

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El mercado de fichajes, sobre la mesa

La reunión llega en un momento clave para el Valencia CF. El club espera todavía la autorización del Consejo Superior de Deportes para que se pueda materializar la entrada de capital anunciada por Pitchwise, que adquirió un 42 % de las acciones a Meriton. La operación contempla una inyección de 100 millones de euros y abre una nueva etapa en la planificación de la entidad.

Mientras llega ese visto bueno administrativo, el trabajo no se detiene. Braulio Vázquez, nuevo director deportivo valencianista, necesita conocer de primera mano las intenciones y prioridades de los nuevos socios, especialmente en materia de planificación de plantilla y mientras él se mueve. El nombre de Artem Dovbyk es buena prueba de ello.

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El Valencia necesita reforzar su plantilla y la dirección deportiva trabaja con distintas prioridades. La llegada de un central de jerarquía y de un delantero son dos de las necesidades que se han puesto encima de la mesa, aunque la capacidad de maniobra dependerá también de las salidas y del margen económico disponible.

La reunión en Madrid supone algo más que una primera toma de contacto presencial: es una señal de que el trabajo para configurar el Valencia CF del futuro sigue en marcha, aunque todavía falte el último trámite para que el dinero llegue a Mestalla. La idea, eso sí, es que los fichajes y el dinero lleguen antes del 1 de enero.