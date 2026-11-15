Hugo Duro, siempre en mi equipo: la máxima de Pedro Cortés

Hugo Duro se emociona en Mestalla: lágrimas contenidas, abrazos y beso al anillo en el día de su cumpleaños

Hugo Duro y los pitos que no ayudan al Valencia

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Decía Pedro Cortés, cuando era presidente del Valencia CF, a quien desde aquí mando un fuerte abrazo, que él era de un entrenador y de un jugador hasta el minuto antes de dejar de pertenecer al Valencia. A aquel joven periodista que entonces escuchaba la frase le costaba entenderla. La relacionaba con el egoísmo, el interés o el mercantilismo de este mundo. Pero con los años he aprendido que, en efecto, el fútbol es egoísta y mercantilista (además de muchas otras cosas), pero también que aquella afirmación encierra una verdad tan evidente como práctica que cualquier dirigente debería tener presente.

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Hugo Duro y los pitos que no ayudan al Valencia

Me acordaba de ella al ver la emoción de Hugo Duro después de marcar en Copa ante el Tavernes, poniendo fin a seis meses sin hacer un gol. En los últimos tiempos, especialmente desde que el Valencia destituyó a Carlos Corberán, los focos se han puesto sobre la plantilla. Y es normal que recaigan especialmente en los futbolistas más veteranos o que llevan más años en el club; se han cargado entrenadores y directores deportivos y la cosa no cambia, así que algo tendrá que ver la plantilla de la pésima situación del equipo. Dicho esto, Hugo Duro es un ejemplo, pero no el único.

La afición está harta, hartísima, de que el Valencia flirtee con el descenso temporada tras temporada. Lo entiendo. Y también entiendo que ese enfado se dirija contra todo lo que se mueve. Hasta ahí, es psicológicamente comprensible y, por supuesto, respetable. ¡Faltaría más!

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Pero hay una reflexión que me hago: no sé si ese es el camino más corto, más directo o más eficaz para conseguir el objetivo en el que coinciden todos los implicados: Aficionados, futbolistas y dirigentes. Y ese objetivo no es otro que salvar la temporada. En el caso de Hugo Duro, volver a marcar goles y ayudar al equipo.

Hugo Duro y los pitos

Porque ver cómo cada vez que haces algo, dices algo o saltas al terreno de juego recibes pitos y cuestionamientos no creo que ayude a nadie. Ni a Hugo Duro, ni a Javi Aguirre, ni a Danjuma, ni a ningún otro futbolista a ser mejor jugador o profesional. Y lo digo sin pretender quitarle a nadie el derecho a expresar su descontento.

No voy a discutir a quienes no les guste futbolísticamente Hugo Duro, a quienes cuestionen su estado físico, a quienes consideren que cobra mucho o a quienes piensen que tiene demasiado ascendencia en el vestuario y que eso puede influir en la relación con un entrenador. Pero tampoco creo que esa sea una cualidad exclusiva suya. Hugo, al que conocemos desde hace tiempo, es un futbolista que ha madurado en Valencia, que se ha hecho mayor en Mestalla.

Hugo Duro, persona

Como persona, ha crecido aquí, se ha casado y lleva tres temporadas siendo el máximo goleador del equipo. Estoy seguro de que no se le ha olvidado jugar al fútbol. Pero el paso del tiempo, la madurez y la veteranía, llámenlo como quieran, también le han dado galones y peso dentro del vestuario. Por eso, es normal que su opinión sea tenida en cuenta y que acarree con la responsabilidad cuando las cosas no van bien.

Personalmente, conozco poco a Hugo. Algunos encuentros casuales, un par de entrevistas y poco más. Pero nunca me ha transmitido la imagen de alguien taimado, astuto, que hace la cama a los demás, que es un mal profesional o que se ríe de las desgracias ajenas. Ni mucho menos.

Es más, me da la sensación de que es una persona a la que sí le afecta el entorno. Creo que los pitos le hunden todavía más y que la euforia, los aplausos y el apoyo le ayudan a rendir por encima de sus posibilidades. Quizá convendría tenerlo en cuenta. Porque una cosa es exigirle a un futbolista y otra ponerle todavía más difícil que recupere su mejor versión incluso atentando contra nuestros propios intereses. Dicho esto, cada uno decide qué camino quiere tomar. ¡Feliz semana!

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com