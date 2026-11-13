La doble apuesta de Mista por el Valencia: confianza en Pitchwise y un pronóstico rotundo sobre Javier Aguirre

David Torres Valencia, 13 NOV 2026 - 09:09h.

"Estamos todos deseando que el Valencia vuelva a Europa y sobre todo que vuelva a ser aquel equipo que imponía mucho respeto a todo el mundo"

Pitchwise no cambiaría sus planes con el Valencia CF aunque descendiera a Segunda: Fe en Braulio Vázquez y Javier Aguirre

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Miguel Ángel Ferrer, Mista, leyenda del Valencia CF, se ha mostrado optimista con el futuro del conjunto valencianista. El exdelantero, protagonista de una de las etapas más brillantes de la historia del club (el doblete), confía en que los cambios en la propiedad y la llegada de nuevos inversores permitan recuperar la dimensión deportiva que tuvo el equipo.

"No nos hemos acostumbrado todavía a la nueva situación del Valencia", ha explicado en los micrófonos de Radio MARCA, donde ha repasado la actualidad del Valencia y ha reconocido que todavía cuesta asimilar la situación que atraviesa la entidad.

Fe en Pitchwise: "Parece que van a Inyectar dinero"

El exfutbolista ve con esperanza la entrada de Pitchwise en el accionariado y las posibilidades que puede abrir para el club. "Parece que con los nuevos inversores la cosa va a cambiar, que van a inyectar dinero", ha señalado. Una inyección económica que alimenta la ilusión de recuperar la competitividad y volver a situar al Valencia entre los grandes.

En ese sentido, Mista ha expresado un deseo que comparte buena parte del valencianismo: "Estamos todos deseando que el Valencia vuelva a Europa y sobre todo que vuelva a ser aquel equipo que imponía mucho respeto a todo el mundo".

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Mista confía en Javier Aguirre para evitar el descenso

El exdelantero también ha valorado la situación deportiva del equipo y el trabajo de Javier Aguirre. Mista considera que la experiencia del técnico será importante para sacar adelante una temporada complicada y ha apelado a la unión como principal herramienta para revertir la dinámica. "Todo el mundo es consciente de que esto solamente se puede sacar estando todos unidos", ha afirmado. El exvalencianista cree que los resultados ayudarán a recuperar la confianza y se ha mostrado especialmente contundente al hablar de la permanencia. "Yo creo que el Valencia no va a tener ningún tipo de problema este año", ha asegurado. Un mensaje de confianza de una de las figuras de la época dorada del Valencia, que mira con optimismo tanto el nuevo escenario institucional como la capacidad de Aguirre para sacar al equipo de la zona comprometida.