David Torres 12 NOV 2026 - 15:31h.

Ron Gourlay firmó una cláusula por la que los ingleses podían recuperarlo gratis

Kayne Van Oevelen, ya es un dolor de cabeza para Javier Aguirre y para Braulio Vázquez

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ValenciaJavier Aguirre ha dejado clara su postura sobre la situación de Kayne Van Oevelen. El técnico mexicano no está dispuesto a que las condiciones pactadas entre el Valencia CF y el Ipswich Town condicionen sus decisiones deportivas. El portero neerlandés llegó cedido por el conjunto inglés con una cláusula que permite a su club recuperar al futbolista en el mercado de invierno si no disputa un determinado porcentaje de los próximos encuentros, situado en torno al 50% de los partidos hasta el parón de Navidad.

Una condición que se incluyó en el contrato firmado durante la etapa de Ron Gourlay y que alimentó las expectativas del guardameta y del propio Ipswich Town sobre su participación en el Valencia. Sin embargo, el escenario ha cambiado con la llegada de Javier Aguirre y Braulio Vázquez. El entrenador tiene otros planes y no piensa garantizar minutos por una obligación contractual.

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Aguirre no se deja condicionar por el Ipswich

El mensaje llegó después de la goleada copera ante el Tavernes. Preguntado por la situación de Van Oevelen y la posibilidad de que el Ipswich pueda reclamar su regreso en enero, Aguirre fue contundente: "No tenía ni idea, pero también te diría que no me condiciona nada, me importa dos narices lo que diga el Ipswich. Y no va a jugar porque me lo diga el Ipswich". El técnico insistió en que sus decisiones dependerán exclusivamente del rendimiento y del estado de forma de sus porteros. "Si juega, si está bien, jugará, y si no, juega el otro, y ya está, no tengo ningún problema con eso", explicó.

Braulio Vázquez le pidió paciencia

La postura de Aguirre coincide con el mensaje que ya trasladó Braulio Vázquez cuando pidió paciencia con Van Oevelen y reconoció que había cuestiones de su situación contractual que habría que resolver en invierno. El director deportivo no prometió minutos al neerlandés. Ahora el entrenador ha ido un paso más allá: el contrato puede marcar una condición para el mercado, pero no va a decidir quién juega en el Valencia. "Está lesionado y está fastidiado. Probablemente hubiese jugado en Copa. Luego, la situación es que queremos correr antes que andar. Faltan dos meses de competición todavía. Dimitrievski también, en su momento, cuando estaba Julen, el del Racing, parecía que iba a salir y acabó siendo titular él. Creo que hay que tener un poco de paciencia para cualquier situación porque faltan dos meses todavía", explicó Braulio.