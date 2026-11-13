Javier Aguirre detecta los dos problemas del Valencia y ya tiene un plan para el parón

David Torres 13 NOV 2026 - 07:17h.

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ValenciaEl Valencia CF afronta el parón de selecciones con deberes pendientes. La goleada ante el Tavernes de la Valldigna (0-6) en la Copa del Rey permitió a Javier Aguirre repartir minutos y dar oportunidades a futbolistas con poco protagonismo. Sin embargo, el técnico tiene identificadas dos prioridades para las próximas semanas: mejorar el funcionamiento ofensivo y trabajar el aspecto mental de la plantilla.

Javier Aguirre tiene trabajo para el parón de selecciones. El entrenador del Valencia identificó tras la goleada copera ante el Tavernes (0-6) dos aspectos que quiere mejorar durante las próximas semanas: el funcionamiento ofensivo y la gestión mental del vestuario.

Más ideas, eficacia en ataque y trabajo táctico

El primer objetivo es mejorar el juego ofensivo. Aguirre considera que al equipo le falta claridad en los últimos metros, pese a que los registros físicos son buenos y genera ocasiones. "Tácticamente, creo que nos falta funcionamiento, el último tercio. Creo que nos falta un poquito de tener ideas", explicó. El técnico quiere trabajar situaciones concretas como los centros, los remates, las paredes y los movimientos fuera del área para mejorar su gran debe: el gol.

El problema, a su juicio, también está en la definición. El Valencia tiene buenos registros de expectativa de gol, pero no los traduce en tantos. El trabajo físico continuará, aunque el entrenador aprovechará el parón para recuperar fuerzas y preparar el partido ante el Rayo Vallecano.

Atención especial a los que menos juegan

La segunda prioridad está en el vestuario. Aguirre quiere mantener enchufados a los futbolistas con menos minutos y evitar que pierdan confianza. "El fútbol descansa en cuatro patas: el trabajo técnico, táctico, físico y mental", recordó. El mexicano reconoció que presta especial atención a este último apartado y que se acerca a los jugadores que atraviesan una situación más complicada.

"El que no juega es el que más me preocupa", confesó. El entrenador citó a Harvey Elliott, Hugo Duro, Raba y Sato, además del portero Rivero, como algunos de los futbolistas con los que está especialmente encima.

Aguirre sabe que mantener la motivación de quienes no participan habitualmente es una tarea complicada. Por eso, el parón también servirá para reforzar la confianza de los menos habituales y mantener a toda la plantilla preparada para competir.