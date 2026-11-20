David Torres Valencia, 20 NOV 2026 - 13:45h.

Sólo se quedan fuera Gayà y Jesús Vázquez

Arnaut Danjuma da la sorpresa en el Valencia CF

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El técnico mexicano ha analizado el estado de la plantilla, las bajas y las alternativas que maneja para confeccionar un once condicionado por las ausencias. La recuperación de Arnaut Danjuma, que finalmente estará disponible, y las opciones para suplir a José Gayà, sancionado, centraron parte de las preguntas en una comparecencia en la que Aguirre también valora las claves para afrontar un partido de máxima exigencia. Javier Aguirre, eso sí, aprovechó su comparecencia para desvelar la recuperación casi milagrosa de David Otorbi.

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Las dos grandes novedades que desvela Javier Aguirre para Vallecas

El técnico desveló que dos futbolistas que empezaron la semana KO sí viajarán a Vallecas. El primero, el esperado, Arnaut Danjuma, el otro David Otorbi, que se ha recuperado casi milagrosamente y que viajará. "Le hicimos una resonancia de control y la sorpresa fue que la evolución es muy buena, quizá por su juventud o por su musculatura. Vamos a ver. David viaja y después decidiremos. Todavía tengo que hablar con un par de jugadores mañana", dijo.

"¿Podrá viajar Danjuma a Vallecas? ¿Cómo está?", le preguntaron, y el técnico lo confirmó para viajar. "Viene bien. Danjuma también ha hecho ya el trabajo completo. Si viaja, puede tener algunos minutos. Vamos a ver, pero si está en la convocatoria, puede jugar".

Copete apunta al once titular

En otro orden de cosas, Javier Aguirre confirmó que el central José Copete está para jugar de inicio ya. "Sí, puede ser titular perfectamente. Cuando llegamos aquí, hace un mes o algo más, todavía le notaba, a la hora de correr, un gesto de protección hacia su rodilla o su pierna. Lo conozco bien y hoy está muy bien. Compite, mete la pierna y es el José que conocí y que conozco. Nos va a ayudar mucho. Está al nivel de los demás", dijo antes de recordar que: "Yo tengo una plantilla con la que trabajo hoy. No descarto a nadie, absolutamente a nadie. Sergi Canós y Diego López no están ahora mismo para ser convocados o jugar, pero los demás están todos. Jesús Vázquez y José Gayà siguen con sus procesos y los demás están disponibles".