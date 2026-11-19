David Torres Valencia, 19 NOV 2026 - 17:09h.

Arnaut Danjuma quiere llegar a Vallecas: Javier Aguirre, Hugo Duro y Harvey Elliott, pendientes

Lo de Danjuma se queda en un susto, pero las pruebas médicas lo alejan de Vallecas

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Arnaut Danjuma empieza a ver la luz al final del túnel. El extremo neerlandés ha protagonizado una de las noticias positivas de la semana en el Valencia CF al reincorporarse este jueves al trabajo con el resto de sus compañeros. Después de tres días ejercitándose al margen por una sobrecarga muscular en el muslo derecho, el atacante ha dado un paso importante para estar disponible ante el Rayo Vallecano. Su evolución en las próximas horas determinará si puede viajar a Vallecas y, sobre todo, si está en condiciones de recuperar la titularidad.

El regreso de Danjuma supone un alivio para Javier Aguirre, que tiene mucha confianza en sus posibilidades. Desde su llegada al banquillo valencianista, el neerlandés ha sido uno de los futbolistas que más ha utilizado. Su velocidad, capacidad para desbordar y amenaza en el último tercio le convierten en un recurso importante para un equipo que necesita encontrar soluciones ofensivas.

Danjuma quiere volver a ser importante

El reto del neerlandés es recuperar su sitio en un ataque que ha encontrado en Sadiq Umar a su principal referencia. El nigeriano se ha convertido en la apuesta de Aguirre para la punta, pero el técnico todavía busca la mejor fórmula para acompañarlo. La posible ausencia de Danjuma en el once abriría la puerta a otras alternativas.

Harvey Elliott y Hugo Duro ganan opciones para ocupar ese espacio. El inglés está dejando buenas sensaciones en los entrenamientos y el cuerpo técnico aprecia un cambio de actitud en las últimas semanas. Su gol ante el Tavernes en Copa del Rey, acompañado de un gesto de disculpa, evidenció su intención de recuperar la confianza del entrenador después de su expulsión frente al Villarreal.

También aparece Hugo Duro, que necesita recuperar protagonismo. El delantero ha perdido peso en los planes de Aguirre hasta convertirse en una alternativa por detrás de Sadiq e incluso de Aimar Blázquez. Aunque todavía no ha marcado en LaLiga esta temporada, su gol en Copa puede servirle para reivindicarse.

Un Valencia pendiente de su evolución

Aguirre también estudia modificaciones en la línea defensiva para visitar Vallecas, con Arnau Martínez y Maffeo como posibles laterales y Tárrega y Pepelu en el eje de la zaga. En ese escenario, recuperar a Danjuma sería una noticia especialmente importante para aumentar las alternativas ofensivas. El neerlandés tiene ahora un objetivo inmediato: dejar atrás las molestias musculares y demostrar que puede volver a marcar diferencias. Por su parte, David Otorbi también ha comenzado a entrenarse con el grupo. El canterano encara la recta final de su recuperación y empieza a acercarse a su regreso a la dinámica del primer equipo, aunque le quedan todavía unas semanas para estar al cien por cien