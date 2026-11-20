David Torres Valencia, 20 NOV 2026 - 14:13h.

Aguirre desvela sus opciones para el lateral izquierdo y

Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - Valencia CF: Aguirre prepara cambios obligados en Vallecas

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Javier Aguirre ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del Valencia CF y el importante compromiso de este sábado frente al Rayo Vallecano. El conjunto valencianista necesita una victoria para cambiar su dinámica y salir de los puestos de descenso después de un inicio de temporada muy complicado. Vallecas se presenta como una nueva oportunidad para reaccionar lejos de Mestalla tras una semana sin competir en la que se habló de mercado y del futuro deportivo del equipo. "Siempre soy optimista" ha dicho respecto a las posibilidades del Valencia de seguir del pozo. El mejicano no teme por su puesto.

"A mí me cuesta hablar mucho de mí mismo o de mi futuro o de mi pasado, porque es, a mi juicio, irrelevante. No podía vivir pensando en qué va a suceder, sí. Yo realmente creo que uno se juega al turrón y el cargo cada semana. Esto es así, que son las reglas del juego. Nos movemos conforme a resultados. No hay más. Sí, jugaste muy bien, hiciste debutar a 15 chavales, sí, pero no has ganado en ocho partidos, has perdido siete de ocho. ¿Qué hacemos?... gana partidos", dijo

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¿Entiendes que estos partidos pueden ser un examen para el equipo, para ti y para los jugadores?

Yo te diría que cada partido es un examen. A priori puedes ser superior o inferior, pero la gente siempre espera ganar, tanto en casa como fuera. Si el equipo no gana, la gente se irrita, se molesta, se desespera o se preocupa. Nosotros tenemos un déficit de puntos y queremos engancharnos a una zona menos comprometida. Eso se consigue sumando puntos. Cuando las cosas empiecen a rodar mejor y consigamos resultados, los jugadores se liberarán un poco y estaremos en una situación de mayor normalidad.

Para mí, cada entrenamiento y cada semana son un examen. Vamos a Vallecas con la misma ilusión con la que afrontamos el partido contra el Madrid. Hubo luto ese día, al otro día y para adelante, somos un equipo que no podemos quedarnos con algún resultado bueno o malo porque eso no conduce a nada. Cada semana pasamos examen. Yo evalúo a los jugadores todos los días y también paso examen con vosotros, con la gente y con los dueños del equipo, que exigen buenos resultados desde mi llegada. Estoy en ello.

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¿Cómo ves al equipo físicamente y cómo estáis tratando de mejorar en este aspecto?

Hemos corrido menos que el rival, hemos peleado y hemos competido. En ese aspecto, creo que la actitud y el tema físico me dejan tranquilo. Me gustaría que jugáramos mejor y que ganáramos, por supuesto. Estamos enfocados en tener más llegada a puerta, mejor circulación de balón y más profundidad. En eso estamos trabajando. Físicamente creo que el equipo está bien, aunque siempre hay margen de mejora y ahí sí te doy la razón.

¿Qué argumentos tienes para estar tranquilo y pensar que el equipo conseguirá la permanencia?

Yo siempre soy optimista por naturaleza y el mejor argumento es la plantilla que tengo. ¿Que pueden jugar mejor? Eso es responsabilidad mía. ¿Que pueden ganar y sacar puntos? También es responsabilidad mía. Mejorar los rendimientos individuales y, por ende, el colectivo es mi trabajo. Mi mayor argumento es la gran plantilla que tengo, el gran grupo humano y los buenísimos jugadores. Habrá que seguir trabajando en el campo para conseguir que jueguen mejor y sumar puntos.

Después del partido de Copa hablaste de tres aspectos que debía mejorar el equipo: el aspecto táctico, las ideas y la definición. ¿Crees que ha mejorado durante este parón?

Entiendo que sí. Hemos tenido tiempo, aunque faltaron algunos jugadores. Básicamente hemos priorizado corregir situaciones tácticas. Teníamos un problema defensivo y hemos puesto énfasis en ello. También teníamos problemas ofensivos, sobre todo en la finalización, y hemos trabajado en la creación, la finalización y la profundidad. Estamos trabajando en ello y creo que mañana podemos corroborarlo. Espero que se vea un mejor fútbol por nuestra parte y que podamos traernos un buen resultado de Madrid.

¿Cuál es la mejor manera de juntar a Javi Guerra y Harvey Elliott en el campoSon buenos futbolistas y hay que tomar decisiones. El problema es que solo juegan once. A veces el sistema exige jugar por dentro y otras por fuera. También hay que tener en cuenta las características del rival. El Rayo es el segundo equipo de España que más entra en el área. Tiene un estilo muy particular. El Villarreal es diferente y, en función de cada rival, intentamos ajustar nuestras virtudes para superar las suyas.

¿Ha cambiado tu idea para el lateral izquierdo de cara al partido contra el Rayo después de ver a Luis Rioja jugar en esa posición en la Copa? Tenemos alternativas. Podemos improvisar con un lateral derecho, como Foulquier, Arnau o Maffeo, o utilizar a Luis Rioja en una posición que nunca ha ocupado.

¿Braulio te ha transmitido confianza? ¿Te ha asegurado que tu situación no va a cambiar o que nadie va a tocar tu puesto?

Luis, tú sabes que nadie es eterno en ningún cargo. Con los nuevos jefes, la experiencia nos ha enseñado que pueden llegar cambios estructurales importantes. De momento, no ha sido tema de conversación en mis charlas con Braulio. Créeme. Ni él ni yo hemos hablado de qué va a pasar. Yo sigo trabajando en el día a día. He tenido oportunidad de hablar dos veces por Zoom con el presidente, con el dueño del equipo, pero nada más. Lo demás está en el campo. Lo otro lo lleva Braulio.