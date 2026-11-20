David Torres Valencia, 20 NOV 2026 - 07:17h.

Arnaut Danjuma, la gran duda del Valencia CF

El Valencia CF llega al parón en la UVI: siete partidos sin ganar en Mestalla, su peor racha histórica en un inicio liguero y el peor ataque de Primera

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El Valencia CF afronta una nueva final en su pelea por salir de los puestos de descenso. El equipo de Javier Aguirre visita al Rayo Vallecano en la jornada 13 de LALIGA con la obligación de sumar tres puntos que le permitan cambiar su dinámica y abandonar el pozo de la clasificación. Vallecas pondrá a prueba a un conjunto valencianista que necesita reaccionar y que, además, tendrá que sobreponerse a varias ausencias importantes. El técnico mexicano tendrá que recomponer su alineación para un encuentro en el que las bajas condicionan especialmente sus opciones ofensivas. A las ausencias de José Gayà, sancionado, y de los lesionados se suma la duda de Arnaut Danjuma, que llegará a tiempo para el partido pero arrastrando molestias. Estas son las posibles alineaciones de Rayo Vallecano y Valencia CF.

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El posible once del Rayo Vallecano ante el Valencia CF

El conjunto franjirrojo, dirigido por Beñat San José, también afronta el encuentro con problemas de efectivos. El centrocampista Oscar Valentín, lesionado, será baja frente al Valencia en el Rayo Vallecano, mientras que el extremo izquierdo Álvaro García y el defensa neerlandés Jozhua Vertrouwd son dudas, según informó este jueves su entrenador, Beñat San José.

Pese a las ausencias y las dudas, el Rayo podría repetir buena parte del bloque que viene utilizando en las últimas jornadas. Audero estaría bajo palos, con Ratiu y Pedrosa en los laterales y Lejeune y Mujaid como pareja de centrales. Pathé Ciss y Unai López formarían el doble pivote, mientras que De Frutos, Pedro Díaz y Tsitaishvili actuarían por detrás de Camello.

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Mujaid, Pedrosa; Pathé Ciss, Unai López; De Frutos, Pedro Díaz, Tsitaishvili; y Camello.

El posible once titular de Javier Aguirre para Vallecas

El Valencia CF llega a Vallecas con la necesidad urgente de ganar para salir de los puestos de descenso. Javier Aguirre tendrá que gestionar una convocatoria condicionada por las ausencias. José Gayà no estará disponible por sanción después de su expulsión ante el Real Madrid, mientras que Diego López, Jesús Vázquez y David Otorbi siguen en la enfermería. A esa lista se suma Arnaut Danjuma, que no se ha recuperado de sus molestias musculares y se perderá el encuentro.

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La baja del neerlandés obliga al entrenador mexicano a buscar alternativas para completar el ataque. Luis Rioja apunta a ocupar una de las bandas, mientras que Umar Sadiq sería la referencia ofensiva. La otra plaza si finalmente no se quiere forzar a Danjuma, se la disputan Raba o Hugo Duro, dos opciones que ofrecen características diferentes para acompañar al delantero nigeriano y a Rioja, que jugará en el costado o como carrilero.

En defensa, Arnau Martínez y Maffeo a pierna cambiada podrían ocupar los laterales, con Tárrega y Pepelu en el eje de la zaga. Por delante, Mayol, Guido Rodríguez y Javi Guerra formarían el centro del campo de un Valencia que necesita dar un paso adelante en un partido de máxima exigencia.

Valencia CF: Dimitrievski; Arnau, Tárrega, Pepelu, Maffeo; Mayol, Guido Rodríguez, Javi Guerra; Rioja, Sadiq y Danjuma o Hugo Duro.