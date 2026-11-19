La fase de clasificación arrancará en el parón de marzo excepto para las selecciones que aún tengan Nations League

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La Eurocopa 2028 ya se atisba en el horizonte. Una vez concluida la fase de grupos de la Nations League, ya están definidos los bombos de cara al sorteo de la fase de clasificación para el gran torneo de selecciones europeas, que se disputará dentro de dos años en el Reino Unido y la República de Irlanda.

Cuándo es el sorteo de la Eurocopa 2028 y cuál es el formato

El sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa 2028 se llevará a cabo el próximo domingo 6 de diciembre de 2026 en Belfast, capital de Irlanda del Norte.

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Durante el sorteo, las 54 selecciones europeas estarán divididas en cinco bombos. Los cuatro primeros bombos estarán formados por 12 selecciones, mientras que el quinto, de menor nivel, tendrá sólo seis selecciones.

Tras el sorteo, quedarán definidos 12 grupos de cuatro o cinco selecciones cada uno que jugarán entre sí en casa y domicilio. Es decir, que cada combinado nacional disputará seis u ocho partidos, dependiendo de cuántas selecciones haya en su grupo.

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La fase de clasificación comenzará en marzo de 2027 excepto para aquellas selecciones que tengan que disputar la fase final del torneo o los playoffs de ascenso. En esos casos, arrancarán en junio o en septiembre, cuando tengan fechas disponibles.

Las primeras de cada una de los 12 grupos se clasificarán directamente para la Eurocopa. Los ocho mejores segundos también tendrán billete directo, mientras que los cuatro restantes se enfrentarán en un playoff de repesca a combinados procedentes de la Nations League.

Bombos del sorteo de la Eurocopa 2028

España estará en el bombo 1 del sorteo, por lo que será cabeza de serie y evitará a todos los cocos de su bombo. Si consigue superar los cuartos de final de la Nations League y clasificarse para la Final Four, quedaría encuadrada en un grupo de sólo cuatro selecciones y arrancaría la fase de clasificación en septiembre. En caso contrario, deberá quedar encuadrada en un grupo de cinco selecciones.

Los bombos del sorteo son los siguientes:

Bombo 1 : Inglaterra, Portugal, Francia, Alemania, España, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Grecia, Italia, Dinamarca y Croacia.

: Inglaterra, Portugal, Francia, Alemania, España, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Grecia, Italia, Dinamarca y Croacia. Bombo 2 : Gales, Serbia, Turquía, Chequia, Suiza, Suecia, Austria, Irlanda del Norte, Eslovenia, Bosnia, Hungría y República de Irlanda.

: Gales, Serbia, Turquía, Chequia, Suiza, Suecia, Austria, Irlanda del Norte, Eslovenia, Bosnia, Hungría y República de Irlanda. Bombo 3 : Ucrania, Escocia, Kosovo, Polonia, Israel, Rumanía, Georgia, Macedonia, Montenegro, Albania, Islandia y Eslovaquia.

: Ucrania, Escocia, Kosovo, Polonia, Israel, Rumanía, Georgia, Macedonia, Montenegro, Albania, Islandia y Eslovaquia. Bombo 4 : Estonia, Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Finlandia, Moldavia, Armenia, Bulgaria, Kazajistán, Luxemburgo, Letonia y San Marino.

: Estonia, Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Finlandia, Moldavia, Armenia, Bulgaria, Kazajistán, Luxemburgo, Letonia y San Marino. Bombo 5: Malta, Azerbaiyán, Lituania, Andorra, Gibraltar y Liechtenstein.

Dónde se juega la Eurocopa 2028: sedes y fechas

La Eurocopa 2028 se disputará en Inglaterra, República de Irlanda, Escocia y Gales. El partido inaugural se disputará el viernes 9 de junio, mientras que la gran final se celebrará el domingo 9 de julio de 2028. Tanto las dos semifinales como la gran final se jugarán en Wembley, Londres.

En total, habrá 24 selecciones divididas en seis grupos. Las dos primeras clasificadas y las cuatro mejores terceras accederán a octavos de final. Es decir, que tras la fase de grupos sólo quedarán eliminadas ocho selecciones. A partir de ahí, habrá rondas eliminatorias hasta la final.

Habrá nueve estadios que acojan partidos de la Eurocopa 2028, cuyo partido inaugural se disputará en el Principality Stadium de Cardiff. También habrá encuentros en el Estadio Aviva de Dublín, Hampden Park de Glasgow, St James' Park de Newcastle, Etihad Stadium de Mánchester, Hill Dickinson Stadium de Liverpool, Villa Park de Birmingham y Tottenham Stadium de Londres, además de Wembley en la capital inglesa.