Pepe Jiménez Sevilla, 19 NOV 2026 - 17:45h.

El Betis cuenta con mejores registros que el Sevilla bajo el mandato de Sánchez Martínez

El Betis jugará de verde en el Sánchez-Pizjuán

Compartir







Sánchez Martínez, a menos que ocurra algo muy extraño en las próximas horas, será el árbitro encargado de dirigir El Gran Derbi entre el Sevilla y el Betis. El árbitro murciano, que ya pitó el derbi en el Benito Villamarín en la temporada 2023/24 y un año antes, también en terreno verdiblanco, tomará el testigo de Martínez Munuera y tendrá la responsabilidad de llevar la cita.

Sin confirmación oficial aún, ya que llegará este viernes, según ha podido saber ElDesmarque el principal favorito en estos momentos para arbitrar el Sevilla - Betis es Sánchez Martínez, hombre que recibirá el 'OK' definitivo en las próximas horas y que pondrá rumbo a la capital hispalense para dirigir un encuentro que conoce a la perfección.

Las estadísticas del Sevilla con Sánchez Martínez

Sánchez Martínez ha dirigido al Sevilla en 31 encuentros con un balance de nueve victorias, siete empates y 15 derrotas. Los últimos encuentros que el colegiado le pitó a los de Nervión fueron el Sevilla 0-1 Real Madrid de la pasada temporada, el Levante en el Ciutat de Valencia también el pasado curso (2-0), y otra derrota ante el Valencia en Mestalla (1-0). Respecto a los derbis, el colegiado, como decíamos, ha pitado dos en el Benito Villamarín con dos empates.

Como curiosidad, el Sevilla no puntúa con Sánchez Martínez como colegiado principal, curiosamente, desde los últimos derbis en el Benito Villamarín (1-1 ambos partidos).

Para el recuerdo quedará, por ser acciones polémicas, que en el último el colegiado pitó un penalti por mano de Dodi Lukebakio cuando estaba de espaldas, mientras que en el penúltimo expulsó a Gonzalo Montiel, a Nabil Fekir y a Borja Iglesias.

PUEDE INTERESARTE El mensaje de Biris Norte que ya enciende el derbi: cita al sevillismo en Nervión para el último empujón antes del duelo

El último triunfo del Sevilla con él se remonta a la temporada 2021/22, cuando arbitró una cita ante el Valencia que acabó con sonrisa para los blanquirrojos con un 3-1.

Las estadísticas del Betis con el colegiado

Por su parte, el murciano le ha pitado un total de 34 encuentros, con 17 victorias, seis empates y 11 derrotas, es decir, con él los de Manuel Pellegrini han ganado el 50% de sus partidos hasta ahora.

Los últimos señalados por Sánchez Martínez han sido el 1-0 ante el Getafe, un empate ante el Celta el pasado mes de marzo y una victoria a principios de año ante el Valencia, números que permiten ser un poco más optimistas a los verdiblancos que a los sevillistas, que no han tenido demasiada suerte bajo sus órdenes.

Con este colegiado, el Betis solo ha perdido dos de sus últimos diez encuentros, siendo los dos ante el FC Barcelona, uno en octavos de final de la Copa del Rey (5-1) y otro en LALIGA, en la temporada 23/24, con un resultado semejante (5-0).