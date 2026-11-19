Basilio García Sevilla, 19 NOV 2026 - 12:29h.

Figueroa Vázquez defiende en los desayunos de la APDS la actuación del VAR en esa polémica acción

Munuera Montero, la experiencia del primer árbitro andaluz de un derbi: "Cuando sale bien, mejor no repetir"

Compartir







En una de las jugadas más polémicas de primer tercio de la temporada estuvo implicado el Sevilla FC. En su visita al Santiago Bernabéu, Arda Güler soltó el brazo e impactó en Peque, pero la jugada no pudo ser revisada por el videoarbitraje y Busquets Ferrer no intervino ante lo que parecía una tarjeta de roja clara para el jugador del Real Madrid. Hasta el punto de que Luis García Plaza rehusó valorar el partido a partir de lo que, en su criterio, debió ser expulsión del jugador que inauguró el marcador apenas siete minutos más tarde.

Este jueves, en el marco de los desayunos informativos de la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla, el árbitro José Luis Munuera Montero y el colegiado de VAR Jorge Figueroa Vázquez han compartido una charla con los periodistas sevillanos en las que han intentado aclarar algunos de los aspectos del arbitraje, y esa jugada ha sido protagonista.

Figueroa Vázquez, sevillano, explicó por qué no se pudo enviar al colegiado al monitor al no disponer de una imagen nítida. “Trabajamos con muchísimas cámaras, normalmente el foco en corto está donde está la acción hay cámaras, la máster y la táctica, que cubren todo el espacio. Pero interesa el foco donde se produce la acción. Son cámaras generales, que por hache o por be a la hora de ampliar se pixelan. Hay determinadas acciones que no se ven con la nitidez suficiente para tomar una decisión. Si mandas al compañero a la pantalla y le muestras una acción donde no sabes, aunque puedas tener la certeza, ya cabe la interpretación, y si no lo está viendo no puede tomar una determinación que sea clara y manifiesta. Si hubiera cámaras de alta definición, cuando se producen jugadas que están fuera de la acción y no se ven con nitidez es porque las cámaras no tienen la claridad suficiente. Ojalá se tuviera cualquier acción que se produzca para tener la certeza. No ha salido una imagen donde se vea claramente y no haya intervenido el VAR. O tienes la certeza y el árbitro lo ve desde el campo sin ninguna duda. Ahí debe intervenir el VAR”, explicaba, poniendo el foco en que sin nitidez en la imagen no se puede revocar una decisión desde la Sala VOR, ya que no se puede valorar el lugar del impacto, ni la intensidad.

Además, expuso una experiencia que habla de la transparencia que quieren mostrar desde el CTA, y es que narradores de radio y televisión acudieron a la Sala VOR para conocer de primera mano cómo se manejan. “Cuando estás en casa y ves el partido de una forma relajada, con repeticiones y tal, te pierdes muchas cosas que crees que no te estas perdiendo. Porque hay un análisis muy exhaustivo”, recordaba.

PUEDE INTERESARTE La agresión de Arda Guler a Peque Fernández que el VAR no quiso señalar

Munuera Montero y un “debe” en Tiempo de Revisión

Por su parte, Munuera Montero reconoció que si no se termina de entender por parte de periodistas y aficionados lo que sucede cada semana cuando sale el programa ‘Tiempo de Revisión’, en algo deben mejorar los árbitros. “Si el sentir es así, es un debe que tenemos. Debemos llegar más al aficionado. Estamos utilizando mecanismos para intentar o hacer que el aficionado nos conozca mejor, con ‘Tiempo de Revisión’, que la selección es por IA, no la elige nadie, y nos da pie a que podamos desarrollar los criterios que trabajamos semanalmente e intentemos llegar al máximo público posible. Estoy de acuerdo en que nos falta llegar más. Se utilizan mecanismos, vamos a entrevistas, a este tipo de actos, para intentar que nos entendáis mejor y explicar cómo trabajamos. Tenemos que llegar más al aficionado. Más cosas para que se nos entienda mejor. Debemos tener un altavoz mayor. Es importante, el criterio de la selección de jugadas, creo que no lo elige nadie. Un sistema de IA, que con esa selección el comité trata, a través del Manual Card, ahondar en el criterio. El año pasado estaba Oltra, Sandoval, Morientes… y lo elegían ellos. Ahora no lo controla el Comité. La explicación, basada el Manual Card, intentamos hacer ver que el árbitro muchas veces acierta y muchas se equivoca. Se debate, se comenta, se aportan argumentos, criterios, y como es lógico el director del colegio tiene que decir el criterio del comité”.

En este sentido, el colegiado jiennense ve muy positivo la sobreexposición que viven los árbitros en estos momentos. Sobreexposición. “Es algo muy positivo. Algo que llevamos haciendo muchos años. Han ido añadiendo al ámbito arbitral herramientas que nos ayudan a dirigir mejor un partido. La REF Cam da mucha visibilidad, se ve mucho lo que hacemos, pero es lo que llevamos haciendo 25 años. Hay videos que realzan y exponen mucho al árbitro, que antes no se veían. Reafirma la profesionalidad que todos debemos tener a la hora de afrontar un partido y dirigirte a un jugador. Que se den cuenta que somos personas profesionales, dialogantes, que queremos aplicar las normas. Tengo una cruzada para hacer ver que aplicamos las normas que nos da la IFAB en el terreno de juego, ni cometemos el penalti, ni somos los que agarramos o zancadilleamos”, concretaba.